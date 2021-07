Pronostici Coppa America 2021: Brasile-Argentina, per la finale ad alta tensione attenzione ai cartellini

Il Maracanã di Rio de Janeiro sarà vetrina della più importante finale di tutto il Sud America, la 47esima della sua storia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e quote Coppa America 2021

Ogni anno che la Coppa America si è disputata in territorio verdeoro, in cinque occasioni quindi, la squadra di casa è sempre riuscita ad alzare il trofeo e punta a farlo anche questa volta. I ragazzi di Tite puntano al sesto titolo in dieci edizioni della CA, dopo aver vinto qui la finale del 2019 per 3-1.

L'Argentina si presenta qui avendo vinto la semifinale ai danni della Colombia solo dopo i supplementari, anche se l’albiceleste non ha parecchia fortuna dagli 11 metri, dato che tre delle sue ultime sei finali della CA sono state perse proprio duranti i rigori.

Il Brasile parte coi favori di pronostico e la quota del VINCENTE vale @1.55 BETCLIC: infatti ha vinto con un margine di almeno due gol in quattro delle ultime cinque finali della CA. L'Argentina sta cercando di fermare un'attesa di 28 anni di assenza di trofei qui vincendo un primo scontro diretto in trasferta in questa competizione (1 pareggio, 5 sconfitte).

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, L. Martinez, N. Gonzalez

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Everton; Gabigol.

PRONOSTICO: Nelle ultime finali dall’inizio degli anni 2000, tutte le finali hanno visto una media di 6,57 cartellini nei 90 minuti: la rivalità poi tra le due squadre più importanti del sudamerica è sentitissima e nessuna delle due vorrà perdere. Si preannuncia quindi battaglia. Un espulsione in questa sfida vale @3.25 GOLDBET.

