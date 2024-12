L’Inter arriva dal dilagante 6-0 nel posticipo dell’Olimpico contro la Lazio, e ora la squadra di Inzaghi torna a San Siro per l’ultimo degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025, con i nerazzurri che ospiteranno l’Udinese. Pronostico Inter-Udinese 18 dicembre 2024.

Pronostico Inter-Udinese 18 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare il match Inter-Udinese, in campo mercoledì 18 dicembre alle ore 21:00 da San Siro, per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025.

Come anticipato, e come saprete, l’Inter ha chiuso l’ultimo turno di campionato col posticipo di lunedì sera dove ha dominato una delle squadre più in forma, la Lazio, superata 6-0 dall’ex Inzaghi e i suoi. Il bello è che proprio la vincente di questo scontro sfiderà la Lazio ai quarti.

L’Udinese ha eliminato nel torneo Avellino e Salernitana (mentre i campioni d’Italia sono all’esordio in Coppa Italia). Le due squadre si sono già affrontate agli ottavi di questo torneo, ovvero nel 2014, e in quel caso fu l’Udinese a passare il turno con il punteggio di 1-0. Considerando tutte le competizioni, un solo successo dei friulani e un pareggio negli ultimi 14 incontri con i nerazzurri.

Probabili Formazioni Inter-Udinese di Coppa Italia

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi, Correa. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.

Guida TV Coppa Italia: dove vedere Inter-Udinese

Inter-Udinese si gioca alle ore 21:00 di giovedì 19 dicembre per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Verrà trasmessa in chiaro su Italia 1, canale numero 6 del digitale terreste. La partita sarà visibile in streaming sul sito di Sportmediaset e su Infinity: per accedere basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi.

Migliori quote Inter-Udinese, ottavi di finale Coppa Italia 2024-25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di Coppa Italia. Padroni di casa favoriti @1.33 su Sisal e @1.30 su Lottomatica. La vittoria esterna arriva fino @9 volte la posta su NetBet mentre il pareggio si gioca @5.25 su Goldbet.

Pronostici Inter-Udinese, Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025

Prima del 6-0 sulla Lazio, l’Inter aveva giocato solo 2 delle precedenti 8 partite con piu di 3 gol totali. L’Udinese arriva dal 1-3 in campionato contro il Napoli, ma nessuna delle precedenti 5 prestazioni dei friulani si era chiusa con più di 3 reti. Non ci aspettiamo una goleada nemmeno stasera a San Siro, e giochiamo Under 3.0 (somma gol asiatica).

Risultato esatto Inter-Udinese del 18 dicembre 2024

Per questa sfida di Coppa Italia abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti finali: 2-0, 2-1, 4-2.

