Pronostico Torino-Genoa: analisi, probabili formazioni e scommesse sugli ottavi di finale di Coppa Italia del 09/01/2020

Al via gli Ottavi di Finale di Coppa Italia con l'unica partita di giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 21:15 dallo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Genoa.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Analisi e pronostici Torino-Genoa

Partita ad eliminazione diretta con il Torino che arriva dal grande successo in casa della Roma in campionato mentre il Genoa ha trovato i 3 punti in extremis contro il Sassuolo con Davide Nicola in panchina. Walter Mazzarri ha pochi dubbi per i granata nel suo 3-4-1-2. In attacco Belotti e potrebbe essere inserito anche Zaza.

Il Genoa risponde con un 3-5-2 che ha battuto i neroverdi. In attacco possibile impiego di Favilli con Agudelo o Pandev al suo fianco. Il Genoa è arrivato a questo turno dopo il 3-2 non semplice contro l'Ascoli.

Per la sfida di oggi le quote favoriscono il Torino @1.67 sul Genoa @5.50 (pareggio fino @4.00 volte la posta). Giocare su sfide di Coppa Italia non è mai semplice. Nicola è concentrato sul campionato ma sa che le vittorie sono positive sempre e non credo che vedremo un Genoa arrendevole. Ne potrebbe uscire una partita da UNDER 2.5 @1.92 (stake 1) ma investimento molto basso in coppa.

Articolo e pronostico di DARTAGNAN.