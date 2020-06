Scommesse Coppa Italia: semifinali anticipate al 12 e 13 giugno. Anche qui le quote favoriscono la Juve per la vittoria finale

Riflettori puntati sulla ripresa del Calcio e della Serie A, ma nel Belpaese ad aprire le danze saranno le semifinali di Coppa Italia il 12 giugno con Juventus-Milan e il 13 giugno con Napoli-Inter. Vediamo le quote sulle prime sfide che fanno riprendere il calcio in Italia.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio parlando di Coppa Italia con quote di riferimento PlanetWin365. Il campionato riprende dal 20 giugno (CLICCA QUI), ma prima c'è la Coppa Italia.

Semifinali il 12 e 13 giugno. Anche per la Coppa Italia è la Juve la favorita

Come per lo Scudetto, anche per la Coppa Italia 2019-2020 le cose non cambiano e la Juventus @1.85 è la favorita per la vittoria finale della coppa nazionale secondo le quote antepost, davanti al Napoli @3.25 mentre le milanesi sono più staccate con Inter @6.75 e Milan @11.

Il Ministro dello Sport Spadafora ha anticipato le semifinali al 12 e 13 giugno, con finale fissata per il 17 giugno. Sospiro di sollievo per l'Inter di Antonio Conte che al ritorno dalla sosta forzata causa Covid-19 ha un calendario piuttosto congestionato visto che i nerazzurri scendono in campo anche il 21 giugno per il recupero della 25a giornata di campionato contro la Samp, e mercoledì 24 giugno per la 27a giornata contro il Sassuolo.

Nelle partite d'andata, giocate entrambe a San Siro, la Juventus pareggiò 1-1 col Milan, con CR7 che aveva risposto dal dischetto all'iniziale vantaggio di Rebic, mentre il Napoli passò 1-0 grazie ad una rete Fabian Ruiz. Ecco le quote per le sfide di ritorno e tra parentesi anche la percentuale di puntate degli scommettitori di PlanetWin365:

Juventus - Milan

Juventus @1.58 (60%)

Pareggio @4.00 (24%)

Milan @5.65 (16%)

Napoli - Inter

Napoli @2.58 (37%)

Pareggio @3.25 (29%)

Inter @2.74 (34%)

