Pronostico Juventus-Milan: analisi e scommesse sul ritorno della semifinale di Coppa Italia il 12 giugno 2020. Torna il calcio anche nel Belpaese

Finalmente torna il Calcio nella nostra penisola e riparte dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Juventus-Milan. Che squadre rivedremo? All'andata la Juve pareggiò 1-1 a San Siro. Vediamo le probabili formazioni, le statistiche, le migliori quote e i consigli per le scommesse su questa attesa partita.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio con la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Analisi e Pronostici Juventus-Milan del 12-06-2020

La Juventus riparte dal 1-1 dell'andata a San Siro per cercare la finale di Coppa Italia di cui detiene già il record di finali giocate (18, statistica in cui i rossoneri sono 4° con 12 finali disputate). In avanti si ripartirà con Cristiano Ronaldo assieme a Douglas Costa e Dybala. Nel Milan i rossoneri dovranno ovviamente fare a meno di Ibrahimovic ma sono squalificati anche Theo Hernandez e Castillejo.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Squalificati: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo

Il Milan non vince contro la Juventus in Coppa Italia dal 1985: da allora, in 13 sfide totali, otto successi bianconeri e cinque pareggi. La Juventus è imbattuta dal 1985 in casa contro il Milan in Coppa Italia: da allora, per i bianconeri tre successi e tre pareggi contro i rossoneri.

La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe in Coppa Italia: è già striscia record per i bianconeri, che non erano mai andati oltre quota otto in precedenza. Il Milan ha vinto una semifinale di ritorno in trasferta soltanto nel 1990; da allora, per i rossoneri quattro pareggi e sei sconfitte.

Cristiano Ronaldo ha segnato in tre partite contro il Milan da quando gioca nella Juventus: quella rossonera potrebbe diventare la prima squadra punita dal portoghese in quattro diverse occasioni con la maglia dei bianconeri. Da quando gioca in Italia Paulo Dybala ha segnato otto gol contro il Milan (sei con la maglia della Juventus) in tutte le competizioni: soltanto contro Udinese (nove) e Lazio (11) ha fatto meglio. Saranno loro i marcatori da tenere d'occhio per i bianconeri.

Tra i rossoneri occhio ad Ante Rebic ha preso parte al 42% dei 19 gol realizzati dal Milan nel nuovo anno solare in tutte le competizioni, segnando sette reti, compreso quello nella semifinale d’andata di Coppa Italia, condite da un assist.

La quota per la vittoria della Juventus @1.55 rimane bassa, anche se in salita da @1.45. Un altra sfida da Gol Si si gioca @1.95, ma andiamoci piano perché siamo sempre alla ripresa e le squadre potrebbero essere molto ingolfate, oltre alla posta in palio alta. Lo Stadium inoltre sarà senza spettatori e dalla Germania abbiamo visto quanto le porte chiuse incidano nello svalutare il fattore campo. I nostri consigli oggi si concentrano sui Marcatori bianconeri che abbiamo già citato: CRISTIANO RONALDO @1.90 e PAULO DYBALA @2.50, quote Snai.

Articolo e pronostico di DARTAGNAN. Seguici anche su TELEGRAM al canale BAR SPORT WEB dove escono altri contenuti speciali, discussioni e free pick. Per le giocate ufficiali della Coppa Italia con tanto di stake e quote precise, vi diamo appuntamento sulla nostra pagina YOUTUBE alla puntata del venerdì del podcast BETITALIAWEB DAILY SHOW dove discuteremo con Guru, Dartagnan e anche Profeta e Reda sulla Coppa Italia con tanti spunti e consigli per le scommesse. Non mancante a questo appuntamento intorno a mezzogiorno!