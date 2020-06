Pronostico Napoli-Inter: statistiche, probabili formazioni e scommesse sul ritorno della semifinale di Coppa Italia del 13-06-2020

Dopo Juve-Milan, sabato alle ore 20.45 dallo Stadio San Paolo si gioca anche il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia: Napoli-Inter. Qui si riparte dal 1-0 dei partenopei a San Siro grazie alla rete di Ruiz.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio con la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Analisi e Pronostici Napoli-Inter del 13-06-2020

Il Napoli in casa potrà gestire l'1-0 dell'andata a San Siro. Gattuso dovrebbe schierare la sua squadra con un 4-3-3 e in attacco il tridente sarà formato da Callejon, Mertens, Insigne. Conte nell'Inter si affida al 3-4-1-2, con Eriksen a supporto di Lukaku e Lautaro Martinez in attacco.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: nessuno

In generale nelle 165 partite che si sono disputate tra Inter e Napoli, 75 sono state vinte dai nerazzurri e 39 i pareggi. Negli ultimi cinque incontri c’è stato un equilibrio perfetto: 2 vittorie per i nerazzurri, 2 per i partenopei e un pareggio.

In Coppa Italia è la tredicesima volta che si affrontano con l’Inter che ha vinto sei incontri contro i quattro del Napoli. Il tabù San Paolo è stato sfatato il 6 gennaio di quest’anno quando la squadra di Conte ha battuto gli azzurri dopo 22 anni grazie alla doppietta di Lukaku e il gol di Lautaro.

Occhio proprio a Lautaro Martinez che come sappiamo piace al Barcellona che sta cercando di portarlo al Camp Nou al fianco di Messi, ma intanto il Toro è ancora un giocatore del Inter e oggi potrebbe essere anche importante visto che in carriera ha giocato solo quattro sfide col Napoli che però gli sono bastate per mettere a segno 2 gol e 2 assist ai partenopei. Una rete del sopracitato Lautaro Martinez è un opzione interessante che si gioca @2.75 di quota su Snai.

Le quote 1X2 sono in equilibrio e anche se si gioca al San Paolo (ovviamente a porte chiuse) l'Inter è leggermente favorita @2.60 di quota massima, mentre la vittoria del Napoli si gioca fino @2.75. Il Pareggio è invece un opzione che andrebbe benissimo ai partenopei, ma non è semplice almeno secondo i bookmaker che danno questa opzione fino @3.60 di quota.

