Pronostici Coppa Italia: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla finale Napoli-Juventus del 17-06-2020

Davvero strano ritrovarci pochi giorni dopo le semifinali a parlare già della finale di Coppa Italia in campo mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 21 sul campo neutro dello Stadio Olimpico di Roma come di consueto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla finalissima di Coppa Italia in programma il 17 giugno 2020 dallo Stadio Olimpico.

Analisi e Scommesse Napoli-Juventus, Coppa Italia 17-06-2020

Siamo nuovamente a parlare di Coppa Italia, e della finale del 17 giugno, qualche giorno dopo le semifinali di ritorno che hanno fatto rivivere all'Italia il piacere del calcio giocato per la prima volta dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus. Tutto sembra essere andato secondo le aspettative, a parte gli stadi vuoti un pò tristi e i ritmi abbastanza compassati. Ne sono usciti 2 pareggi che hanno permesso il passaggio del turno alle squadre che avevano fatto meglio all'andata, ovvero Napoli-Juventus che hanno eliminato rispettivamente Inter (1-1 al San Paolo) e Milan (0-0 allo Stadium di Torino), ora si troveranno di fronte all'Olimpico di Roma mercoledì alle 21, con poco tempo per recuperare.

Vediamo le ultime dai campi e le probabili formazioni con Gattuso che nel Napoli dovrà fare a meno di Ospina in porta, protagonista prima in male, poi in bene, della semifinale contro l'Inter (non ci sarà neanche Manolas). Per il resto il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Callejon, Mertens ed Insigne nel tridente.

Nella Juventus Sarri dovrà fare a meno di Higuain e Demiral ma a sua volta dovrebbe schierarsi con un modulo 4-3-3 speculare a quello dei partenopei, col tridente d'attacco affidato ancora una volta a Douglas Costa, Dybala e ovviamente Cristiano Ronaldo che contro il Milan ha fallito un rigore.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Squalificati: Ospina (1)

Indisponibili: Manolas

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Higuain, Demiral

Vediamo ora le statistiche. C'è un precedente in finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus: era il 2012 e all'Olimpico di Roma gli azzurri di Mazzarri batterono i bianconeri di Conte per 2-0 con gol di Lavezzi e Hamsyk. La Juventus di Conte arrivò a quella gara di finale senza sconfitte nella stagione 2011-2012 e quella fu anche l'ultima partita di Alessandro Del Piero in bianconero. Quell'edizione del 2012 regalò il primo trofeo vinto dal Napoli dopo 22 anni, quando c'era ancora Diego Armando Maradona.

Il Napoli andrà a caccia della sesta vittoria in Coppa Italia: l'ultima 6 anni fa, nel 2014, contro la Fiorentina, battuta 3-1 con doppietta di Insigne e rete di Mertens. La Juventus proverà a conquistare la 14esima Coppa Italia: ne ha vinte 4 di fila tra il 2015 e il 2018. Per la Juentus sarà la 19esima finale, record assoluto davanti alle 16 della Roma. Per il Napoli sarà la decima.

