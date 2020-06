Coppa Italia: Chi vincerà Juventus o Napoli? Per i bookmaker la favorita è la Juve

Mercoledì 17 giugno 2020 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia 2020 tra Juventus-Napoli. Chi vincerà? Il calcio alla ripresa dopo il Coronavirus non è facile da prevedere ma i bookmakers puntano sui bianconeri. Vediamo le quote.

Vediamo analisi, quote e pronostici vincenti calcio sulla finale di Coppa Italia.

Juventus-Napoli, finale di Coppa Italia. Bianconeri favoriti dalle quote

Vediamo le quote per quanto riguarda la finalissima di Coppa Italia tra Juventus-Napoli. Per quanto riguarda le scommesse 1X2 la Juventus è favorita @2.07 su Eurobet che propone anche una X nei 90 minuti @3.50. Per chi vuole puntare sul Napoli occhio a Marathonbet che offre i partenopei sfavoriti @3.84.

Attesi meno di tre gol totali nelle scommesse O/U. L'Under 2.5 si gioca @1.78 su PlanetWin365 mentre l'Over 2.5 va anche sopra la pari @2.05 su 888sport. In equilibrio le quote su Gol Si/No secondo Betaland che offre l'opzione di entrambe le squadre a segno @1.81 mentre il Gol No si gioca @1.97. Su Sisal la pensano diversamente visto che l'opzione Gol Si @1.72 è favorita sul Gol No @2.00.

Se vogliamo evitare le giocate 1X2 nei 90 minuti regolari, possiamo giocare sulla vincente della coppa, ovvero su chi alzerà il trofeo, quindi comprendendo anche eventuali rigori. Su Snai la vittoria della coppa dei bianconeri si gioca @1.55, quella dei partenopei sale @2.45.