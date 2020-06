Coppa Italia, Juve favorita per la conquista del trofeo secondo le quote di Betaland

Sul palinsesto delle scommesse online di Betaland.it cresce l’attesa per la finale che assegnerà la Coppa Italia. Questa sera alle 21:00 Napoli e Juventus si contenderanno il trofeo dallo Stadio Olimpico di Roma (ovviamente a porte chiuse).

Il match tra le formazioni di Sarri e Gattuso anticipa il ritorno del campionato italiano e di conseguenza, un senso di normalità anche per gli scommettitori. Sulla lavagna di Betaland, nelle quote antepost la Juventus si conferma regina dei pronostici e la troviamo @1.55 per la vittoria della Coppa Italia.

Il Napoli non starà a guardare visto che è sesto in classifica e con la qualificazione all’Europa League ancora in dubbio, ed è pronto a riscattare una stagione ben al di sotto delle aspettative con il successo nella competizione a 2,40. Se sulla lavagna antepost i bianconeri sono nettamente favoriti, per quanto riguarda le scommesse «1X2» di Betaland le proposte sono tutte alte visto che il «2» per la Juve vale 2,05, contro un segno «1» a 3,75 e la «X» a 3,50.

Dopo la Coppa Italia di Serie D vinta nel 2003 con la Sansovino, Sarri può quindi tornare a vincere in Italia proprio contro il club che lo ha proiettato verso il grande calcio. Sulla lavagna delle reti è favorita l'opzione del Under 2.5 a 1.72 mentre una finale da Over 2.5 si gioca a 2.01. Molto più vicine le quote sul Gol Si a 1.84 e il Gol No a 1.87. Il Risultato esatto con quota più bassa è però l'1-1 nei 90 minuti, quotato a 6.50, e subito dopo lo 0-1 per la Juve a 7.00 volte la posta.

A proposito di gol, sulla lavagna marcatori di Betaland Cristiano Ronaldo sembra una scommessa vincente a quota 2,35, ma Dybala è molto vicino a 3,00 volte la posta. Milik (seguito proprio dalla Juve in chiave mercato) è un'ottima alternativa a quota 4,00, come Mertens a 3,50 tra i marcatori del Napoli.