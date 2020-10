Scommesse Coppa Italia: le sfide dei 32° di finale del 27 e 28 ottobre 2020. Samp e Bologna favorite contro Salernitana e Reggina. Il Torino ospita il Lecce

Il 27 e il 28 ottobre è in campo la Coppa Italia con i 32esimi di finale. Tra le partite più interessanti ci sono Sampdoria-Salernitana e Bologna-Reggina martedì mentre tra le 13 partite del mercoledì alle ore 14 spicca Torino-Lecce.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Coppa Italia con quote di riferimento Sisal e Snai.

Pronostici 32esimi di Finale Coppa Italia del 27-28 ottobre

Martedì 27 ottobre c'è la Coppa Italia con i 32esimi di Finale. Alle ore 14 c'è Sampdoria-Salernitana tra le sfide più interessanti di questi primi turni. I blucerchiati sono favoriti @1.40 contro i campani, seconda squadra di Lotito che fa da serbatoio anche alla Lazio e si gioca @7 per la sorpresa a Marassi. La Samp ha vinto 5 degli ultimi 6 precedenti contro la Salernitana e le due squadre non pareggiano dal 1999 (oggi la X si gioca @5.

Un ora dopo c'è anche Bologna-Reggina. I bolognesi arrivano da 3 sconfitte in campionato e proveranno a rifarsi contro la Reggina che in Serie B è abbonata al pareggio (3 X di fila, oggi un altro pareggio al Dall'Ara si gioca @5.25). Il Bologna è favorito @1.35, la Reggina si gioca @7.50.

Le altre due partite del martedì sono Entella-Pisa, due squadre di Serie B. L'Entella ha pareggiato 6 delle ultime 8 partite (1 pareggio e 1 sola vittoria a completare il quadro), il Pisa non vince da 4 giornate e ha perso anche il derby a Empoli. Oggi padroni di casa leggermente favoriti @2.45 sul Pisa @3. Sempre Under 2.5 in 6 precedenti tra queste due formazioni (oggi Under 2.5 @1.70). L'altra sfida è Pordenone-Monza. Sulla squadra di Berlusconi c'era grande attesa, ma i brianzoli stanno faticando a trovare un identità in campionato. Anche il Pordenone non vince da 4 giornate (3 pareggi e 1 sconfitta). Il Monza è comunque favorita @2.15 in trasferta alla Dacia Arena.

Mercoledì ci sono 13 partite, segnaliamo le più interessanti. Sicuramente la prima delle ore 14 allo Stadio Olimpico Grande Torino è da non perdere. Torino-Lecce con i granata che si sono sbloccati col primo punto in campionato, il 3-3 contro il Sassuolo. Il Lecce retrocesso l'anno scorso, si è bloccato con 2 pareggi in Serie B. Lo scorso anno i salentini sono retrocessi ma hanno vinto sia all'andata a Torino (2-1) che al ritorno in casa (4-0) contro i granata. Oggi la vittoria del Lecce si gioca @5.25, il Toro è dato @1.55 (Pareggio @4.70).

Alle ore 17 lo scontro veneto tra Verona-Venezia. L'Hellas ha strappato un punto in casa della Juve mentre il Venezia in Serie B arriva dal 4-0 rifilato al Pescara. Ben 4 pareggi negli ultimi 5 precedenti tra Verona e Venezia, ma oggi la X paga @4.20 rispetto alla vittoria del Verona sotto @1.50 mentre il Venezia è dato @7.50.

Fiorentina-Padova alle ore 18 al Franchi dove Iachini cerca di scacciare le ombre sulla propria panchina, dopo un avvio di campionato poco convincente per i viola che però arrivano dal 3-2 sull'Udinese. Il Padova è 2 categorie sotto in Serie C dove non perde da 6 giornate (4 vittorie e 2 pareggi) dopo aver eliminato il Frosinone col 3-1 in trasferta al primo turno della coppa nazionale. Con i viola i gol non mancano mai (17 gol totali nelle ultime 4 partite) e oggi si ragiona su Over 3.5 @1.72. Per quanto riguarda 1X2, Fiorentina ovviamente favorita @1.10 mentre la sorpresa del Padova si gioca oltre @20 volte la posta.