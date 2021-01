Pronostici Calcio: torna in campo la Coppa Italia con le big dal 12 al 14 gennaio 2021. Juve favorita contro il Genoa e per la vittoria finale

Da martedì 12 e fino a giovedì 14 gennaio 2021 torna in campo la Coppa Italia con gli ottavi di finale. Entrano in gioco le big, compresa la Juve che ospita il Genoa. I bianconeri sono favoriti per la vittoria finale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento PlanetWin365 Snai e Betaland.

Analisi e quote Coppa Italia 12-14 Gennaio 2021

La Coppa Italia 2020/21 entra nel vivo, con gli ottavi di finale: in campo, a partire da martedì, le grandi favorite della competizione, tra le quali, nella valutazione degli analisti SNAI, spicca la Juventus, il cui trionfo (sarebbe il 14°) è dato @3,50. Completano il podio l'Inter (a secco dal 2011) @4,50 e l'Atalanta @6,50. Minore fiducia riscuotono Milan, Lazio e Napoli @7,50, mentre la Roma si gioca @10.

Martedì 12 gennaio cominciano gli ottavi di finale, a eliminazione diretta, di Coppa Italia. Apre il programma degli ottavi il match di San Siro tra Milan-Torino, che domani tornano a sfidarsi a soli tre giorni dal confronto in campionato, vinto 2-0 dai rossoneri. Milan nettamente favorito, visto che il segno «1» plana @1,55, il «2» granata vola @5,50 e il pareggio, che porterebbe ai supplementari, si gioca @4,25. Proprio un anno fa, però, in Coppa Italia il Milan rischiò grosso contro il Toro, agganciando il pareggio solo al 90' e vincendo ai supplementari.

Mercoledì saranno di scena Fiorentina-Inter. Inter impegnata al Franchi; le sfide tra le due squadre negli ultimi anni sono state quasi sempre pirotecniche, compresa l'andata nel campionato attuale, finita 4-3 con ribaltone nerazzurro in extremis. Il pronostico si orienta nettamente sul «2», dato @1,70, anche se l'Inter ha vinto a Firenze l'ultima volta nel 2014 e da allora ha rimediato tre pareggi e tre sconfitte. Un'altra vittoria viola vale @4,25, così come la «X».

Napoli-Empoli. Il Napoli, detentore del trofeo, comincia la scalata al settimo titolo ospitando l'Empoli. I toscani sono attualmente al comando in Serie B, ma a giudicare dalle quote non sembrano avere molte chance di qualificazione: il segno «1» partenopeo non supera @1,25, la «X» sale a @6,25, mentre la vittoria toscana vale addirittura @11 volte la posta.

Juventus-Genoa. Chiude il mercoledì di Coppa la Juventus, che gioca allo Stadium con un Genoa che sta rispondendo bene alla cura Ballardini. Bianconeri comunque strafavoriti @1,28, la vittoria rossoblù è un'impresa da @10, il pareggio al 90' vale @5,75.

Giovedì due incontri: Sassuolo-Spal, neroverdi avanti @1,50 nel derby casalingo con la Spal @5,75. Atalanta -Cagliari. Atalanta @1,21 sulla carta senza problemi con il Cagliari @13. Le ultime due partite degli ottavi saranno giocate il 19 e il 21 gennaio, entrambe all'Olimpico con Roma-Spezia (Roma @1.28 in netto vantaggio sullo Spezia @9,25) e Lazio-Parma (Lazio da «1» @1,40, ducali @6,75).