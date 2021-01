Pronostici Calcio: Roma-Spezia e Lazio-Parma chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Romane sul velluto secondo le quote

Mancano gli ultimi 2 ottavi di finale di Coppa Italia che si giocheranno questa settimana. Martedì tocca a Roma-Spezia mentre giovedì ci saranno Lazio-Parma a chiudere il turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento PlanetWin365 Snai e Betaland.

Analisi e quote Coppa Italia 19-21 Gennaio 2021

Roma-Spezia. Il pesante ko nel derby con la Lazio va subito archiviato dalla Roma, che ha l’occasione di immediato riscatto in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro lo Spezia. La squadra di Fonseca è nettamente favorita dagli esperti di Sisal Matchpoint, con la vittoria nei 90 minuti @1.30, i liguri sono in buon momento di forma, in campionato vengono da 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 3, ma il successo all’Olimpico è difficile, @9.25, il pareggio si gioca @5.50. L’unico precedente in Coppa Italia tra le due squadre risale al 2015, in quell’occasione i giallorossi subirono una clamorosa eliminazione ai calci di rigore ma stavolta il passaggio turno non è in pericolo: la Roma ai quarti è a un rasoterra @1.10, contro il @6.50 dello Spezia. L’opzione che il match si decida anche stavolta ai calci di rigore è @12.00. Gli scommettitori non hanno dubbi sul passaggio turno romanista, 9 su 10 vedono i capitolini ai quarti.

Fonseca darà spazio a diverse seconde linee, a cominciare da Borja Mayoral come terminale offensivo, il cui goal vale @2.25. Nello Spezia è out Nzola, ma torna Galabinov, che prima del lungo stop per infortunio aveva segnato 3 reti nelle prime 3 di campionato: il suo goal al rientro in campo vale @4.50. Per ora la Coppa Italia sta andando secondo i pronostici, tutte le big hanno infatti raggiunto i quarti, tranquillamente alla portata anche dei giallorossi. Per la vittoria finale, come viene considerata la Roma dai bookie? I giallorossi non vincono la Coppa Italia dal 2008, la possibilità che siano loro ad alzare il trofeo quest’anno è @9.00, dietro alle favorite Juventus e Atalanta, ma anche a Inter, Milan e Napoli.

Giovedì tocca infine a Lazio-Parma con la squadra di Inzaghi rinvigorita dalla vittoria nel derby e quotata intorno @1.40 per il successo anche in Coppa, sempre all'Olimpico conto un Parma @6.50 che però si è ripreso col ritorno in panchina di D'Aversa. I precedenti però dicono che la Lazio ha sempre battuto il Parma negli ultimi 9 precedenti, e in 5 degli ultimi 6 il Parma non è riuscita a segnare. Il Gol NO è comunque quotato @2.00 rispetto al Gol SI @1.80. Favorita anche l'ipotesi Over 2.5 @1.60 mentre l'Under 2.5 si gioca fino @2.40 e la quota sta anche salendo.