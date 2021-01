Pronostici Calcio: derby di Milano ai Quarti di finale di Coppa Italia. Nerazzurri favoriti in Inter-Milan del 26-01-2021

Torna subito in campo il calcio nel belpaese e la Coppa Italia con i Quarti di finale che inizieranno martedì 26 gennaio 2021 con il derby della Madonnina: Inter-Milan.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento PlanetWin365 Snai e Betaland.

Analisi e quote Coppa Italia 26 Gennaio 2021

Non solo Serie A: Milan e Inter saranno avversarie dirette anche in Coppa Italia, con le due squadre che martedì 26 gennaio si giocano un posto in semifinale. C'è il carico da undici su un derby già ricco di emozioni e i pronostici della vigilia vedono favorita la squadra di Antonio Conte. I nerazzurri vogliono vendicare la sconfitta incassata ad ottobre in campionato (doppietta di Ibrahimovic e gol di Lukaku), i rossoneri coglieranno l'occasione per confermare che il titolo simbolico di Campione d'Inverno è stato conquistato da una squadra che difficilmente cederà il primo posto.

Sulla lavagna scommesse di Betaland l'Inter è favorita a quota @2,14, contro il segno «2» proposto @3,15, a @3,60 il pareggio. C'è comunque equilibrio in lavagna in vista di una sfida che potrebbe andare oltre i due tempi regolamentari. I supplementari sono un'ipotesi proposta @3,40, mentre una semifinale assegnata ai rigori vale @6,25.

Su Sisal al momento plebiscito per l'Inter. 9 scommettitori su 10 credono nella vittoria interista nei 90 minuti ma per il passaggio turno c’è più indecisione, con il 55% a favore dei nerazzurri e il 45% dei rossoneri. Il Derby di Milano entusiasma anche per la sfida in attacco tra due dei bomber più prolifici del nostro campionato, Lukaku da una parte e Ibrahimovic dall’altra. Entrambi a secco nella scorsa giornata, cercheranno il riscatto: il gol del nerazzurro è @2.25, mentre @2.50 troviamo la rete del rossonero, occhio anche alle possibili doppiette, @8.25 la doppia firma del belga, sale @10.50 quella di Ibra.

La vincente della competizione di fatto avrà il ruolo di prima antagonista della Juventus. I bianconeri sono infatti favoriti sulla lavagna antepost di Betaland e la vittoria della Coppa Italia da parte della squadra di Pirlo (dopo il successo in Supercoppa) vale @3,00. In quota @4,50 c'è il Napoli, mentre Inter e Atalanta chiudono il podio delle favorite a quota @6,50. Molte meno chance per le due outsider Spezia @50 e Spal @75.