Scommesse Coppa Italia: Atalanta-Napoli e Inter-Juve le semifinali. Bianconeri favoriti sui nerazzurri

Sono andati in archivio i quarti di finale di Coppa Italia, questa volta senza grosse sorprese, e abbiamo le semifinali: Atalanta-Napoli e Inter-Juventus. Andiamo a vedere le quote antepost aggiornate.

Juventus favorita sul Inter in semifinale e per la vittoria della Coppa Italia

Juventus prima scelta, il Napoli a chiudere. La chiusura dei quarti di Coppa Italia conferma i bianconeri in cima alle preferenze dei bookmaker nella scommessa sulla squadra che si aggiudicherà il trofeo. Pirlo e i suoi, attesi dalla doppia sfida contro l'Inter, sono avanti a @2,75 sul tabellone Betaland, con i nerazzurri a inseguire a @3,25. Di un soffio più indietro l'Atalanta, offerta @3,50, mentre per la squadra di Gattuso la valutazione è @4 volte la posta.

Le semifinali si giocheranno andata e ritorno, con le prime sfide in programma il 3 febbraio con Atalanta-Napoli. Le prime quote 1X2 danno l'Atalanta sfavorita @2.70 in casa contro un Napoli @2.50. Per Inter-Juventus l'andata a San Siro premia i nerazzurri @2.40 sulla Juve che si gioca quasi @3.