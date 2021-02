Pronostici Calcio: semifinali di Coppa Italia con Inter-Juventus, nerazzurri favoriti all'andata ma per il passaggio del turno i book puntano sui bianconeri. Napoli-Atalanta in bilico

Torna subito in campo la Coppa Italia che martedì 2 febbraio ha in programma la prima semifinale: Inter-Juventus. I nerazzurri sono favoriti per la vittoria dell'andata in casa, ma nel doppio confronto sono i bianconeri i favoriti per andare in finale. Mercoledì tocca a Napoli-Atalanta.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento PlanetWin365 Snai e Betaland.

Analisi e quote Coppa Italia 2-3 Febbraio 2021

Inter-Juventus. Inter favorita nel match di domani sera a San Siro, ma nell'arco del doppio confronto la Juve è in lieve vantaggio. È questo il responso degli analisti di Stanleybet.it, sulla sfida che vale la finale di Coppa Italia. Il successo nerazzurro nel match di andata è dato @2,38, quota che segna uno scarto di oltre mezzo punto rispetto al «2» bianconero, offerto @2,90 mentre @3,35 si gioca il pareggio.

Nel doppio confronto però, la Juventus ribalta il pronostico ed è in vantaggio per la conquista della finale @1.80 contro il @2.00 del passaggio turno interista. Anche gli scommettitori Sisal credono più nel successo della Juventus: il 50% ha puntato sulla vittoria bianconera nei primi 90 minuti, con il 25% che si schiera con l’Inter, e il 70% ha scelto la squadra di Pirlo finalista. Il primo round si preannuncia combattivo anche se stavolta nell’attacco interista mancherà lo squalificato Lukaku, un’assenza non di poco conto. Anche senza il suo bomber, il goal interista sembra comunque certo, a un rasoterra @1.23, e dovrebbe pensarci Lautaro Martinez, proposto marcatore @2.75. La firma sulla vittoria interista in campionato per 2-0 l’hanno messa Vidal e Barella, ripetersi è un’opzione @6.50 per il cileno e @7.00 per Barella. Nessuna defezione nel reparto offensivo juventino, dove sono pronti Ronaldo e Morata, la rete di CR7 è la più probabile @2.50, quella dello spagnolo vale @3.00.

Napoli-Atalanta. Mercoledì si gioca l'altra semifinale, che vede di fronte Napoli e Atalanta al Maradona. Anche qui, benché attenuato dall'assenza di pubblico, il fattore campo continua ad avere il suo peso: azzurri avanti @2,45, bergamaschi comunque vicini @2,75, mentre la «X» vale @3,45. In campionato le due squadre si sono incontrate nello scorso ottobre, sempre a Napoli, e il responso fu impietoso per gli ospiti, travolti da quattro gol nel primo tempo (4-1 il finale). Va detto anche che nelle precedenti cinque trasferte partenopee (tra campionato e Coppa Italia) l'Atalanta aveva ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Napoli dunque leggermente favorito domani, ma di poco attardato nella corsa alla finale, visto che il passaggio del turno di Gasperini è @1,75, quello di Gattuso tocca quota @2,00.

La Juventus è la prima indiziata per la vittoria della Coppa Italia, a quota @3.00, anche in questo caso l’Inter è indietro di poco, con il trionfo nella competizione dato @3.50. A quota @4,00 c'è l'Atalanta, mentre il Napoli si gioca @4,75.