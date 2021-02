Scommesse Coppa Italia: il pareggio contro la Dea rilancia il Napoli nelle quote antepost ma rimane la Juve la favorita per la vittoria finale del trofeo

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost dopo l'andata delle semifinali di Coppa Italia e in attesa del ritorno della prossima settimana. Bianconeri ancora favoriti, ma cala la quota del Napoli dopo il pareggio contro l'Atalanta.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento PlanetWin365 Snai e Betaland.

Analisi e quote antepost Coppa Italia 2021

Un brutto pareggio che in quota fa bene al Napoli. Allo stadio Maradona, nella gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, gli azzurri hanno pareggiato 0-0 contro l'Atalanta. Non una bella partita per la squadra di Gattuso, ma positiva per il passaggio del turno. I betting analyst di Snai, infatti, hanno ribaltato il pronostico per la scommessa secca sulla squadra che arriverà in finale. Se prima della sfida di Napoli era favorita l'Atalanta, ora sono gli azzurri quelli più vicini all'obiettivo con una quota di @1,75, contro il @2,00 bergamasco. In salita invece la vittoria nella sfida del ritorno in programma il 10 febbraio. La vittoria del Napoli pagherebbe @3,15, quella di Gasperini si gioca @2,15, mentre il pareggio vale @3,65.

Dopo la rimonta bianconera firmata Cristiano Ronaldo, i betting analyst di Snai ritoccano le quote sulla vincente e, grazie alla doppietta del portoghese, balza avanti a tutti la squadra di Pirlo, con la Juventus ora favoritissima a @1,85 per la conquista della Coppa Italia.

Vincente Coppa Italia 2020/21

Juventus 1,85

Napoli 4,00

Atalanta 4,50

Inter 7,50

Semifinale

Pass. Turno Atalanta - Napoli 2,00 1,75

Pass. Turno Juventus - Inter 1,18 4,50

Accoppiata Finaliste Coppa Italia 2020/21

Juv - Nap 2,05

Juv - Ata 2,35

Int - Nap 7,75

Int - Ata 9,00