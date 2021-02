Scommesse Coppa Italia: Juventus-Atalanta la finale. I bookmakers premiano i bianconeri di Pirlo. Atalanta in quota @2.25

La finale di Coppa Italia si giocherà il prossimo 19 maggio e vedrà di fronte Juventus-Atalanta. I bianconeri di Pirlo sono favoriti dopo aver battuto gli altri nerazzurri dell'Inter nella semifinale delle polemiche tra Agnelli e Conte.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento PlanetWin365 Snai e Betaland.

Analisi e quote antepost Finale Coppa Italia 2021

La gara del Gewiss Stadium ha decretato la seconda finalista di Coppa Italia: il 3-1 dell’Atalanta contro il Napoli lancia i nerazzurri all’ultimo atto per il trofeo dove incontreranno la Juventus. Pochi dubbi per i betting analyst di Snai, che puntano sul secondo trofeo da allenatore di Pirlo: il successo è infatti @1,60, mentre quello di Gasperini, a due anni dalla sconfitta con la Lazio, è @2,25.

I bianconeri disputeranno la finale, in programma il 19 maggio, per la ventesima volta nella loro storia e cercheranno di conquistare il 14° trofeo, mentre i nerazzurri saranno alla loro quinta partecipazione ad una finale e punteranno a vincere la coppa per la seconda volta dopo quella del 1963.