Pronostici Coppa Italia 2022, nel fine settimana inizia anche il calcio nel bel paese con i primi turni della coppa nazionale italiana. Andiamo a vedere le sfide del weekend con quote e statistiche, ma anche i prossimi turni e il programma completo della competizione che prende ufficialmente il via sabato 30 luglio con Südtirol-FeralpiSalò. In campo anche il Palermo dopo il ribaltone con l’addio di Baldini in panchina.

Pronostici Coppa Italia 2022: le sfide del turno preliminare

Prende il via ufficialmente questo fine settimana la Coppa Italia 2022-2023. Si giocheranno infatti quattro sfide del preliminare che andrà a completare poi il tabellone del primo turno ufficiale del torneo, ovvero i trentaduesimi di finale.

Coppa Italia 2022-2023: il turno preliminare

30.07. 18:00 Südtirol-FeralpiSalò

31.07. 20:30 Modena-Catanzaro

31.07. 21:00 Bari-Padova

31.07. 21:00 Palermo-Reggiana

La gara inaugurale della nuova Coppa Italia è rappresentata dal match tra il neopromosso in Serie B Sudtirol e la Feralpisalò, formazione di Serie C, che andrà in scena sabato alle ore 18:00. Il programma proseguirà domenica 31 luglio alle 20:30 con la sfida tra un’altra neopromossa nella cadetteria, il Modena, e i calabresi del Catanzaro, che la promozione in Serie B l’hanno solamente sfiorata. Alle 21:00, invece, il Bari di De Laurentiis se la vedrà contro il Padova, fermatasi nella finale promozione la scorsa stagione.

Palermo-Reggiana, sfida delicata per i rosanero. Dopo l’addio di Baldini c’è De Zerbi in pole

Attenzione a Palermo-Reggina per via del terremoto verificatosi in questi giorni in casa dei siciliani. Un fulmine a ciel sereno. Le dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Palermo, hanno lasciato il mondo rosanero spiazzato a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione.

La caccia al successore di Baldini è aperta e si iniziano a fare i primi nomi con il board del Palermo che deve fare in fretta per non farsi trovare impreparato al via. Il candidato forte, secondo gli esperti Sisal, appare Roberto De Zerbi, reduce dall’esperienza allo Shakhtar Donetsk: il tecnico bresciano sembra il profilo ideale, giovane, ambizioso e che gioca un bel calcio, per la piazza rosanero tanto che il suo arrivo a Palermo si gioca @2,50.

Una piazza così importante fa gola a molti soprattutto a chi, quei colori, li ha difesi con la fascia di capitano al braccio e va in cerca di un riscatto da allenatore. Eugenio Corini, quattro stagioni al Palermo a dettare i tempi, ha già allenato i siciliani ma per sole sette gare a cavallo tra il 2016 e il 2017. L’ex centrocampista, allenatore rosanero @3,00, sarebbe entusiasta di riprendere quel legame mai interrotto con la tifoseria palermitana.

Ci sono poi due piste che portano dritte a Roma. Claudio Ranieri ha un legame stretto con il Palermo visto che è lì che, nel 1986, chiuse la carriera da calciatore. Ne è passato di tempo da allora ma la nuova proprietà, legata a filo doppio al Manchester City, vedrebbe di buon occhio un allenatore che si è fatto apprezzare tantissimo in Inghilterra: Sir Claudio nuovo allenatore del Palermo è in quota @4,00.

Se Ranieri sarebbe la scelta dell’esperienza, Daniele De Rossi rappresenta un’opzione affascinante ma piena di incognite visto che l’ex capitano della Roma non ha mai allenato. L’esordio sarebbe in una piazza caldissima ma che potrebbe trasmettere, ripagata, tantissimo calore: DDR parte nelle retrovie rispetto ai colleghi tanto da essere offerto @4,50.

Pronostici Coppa Italia 2022: le sfide del primo turno e il calendario completo

Sono già 24 le squadre sicure di partecipare al primo turno, i trentaduesimi di finale, ma altre 4 appunto, usciranno da questo preliminare e andranno ad affrontare altrettante squadre di Serie A. La vincente di Sudtirol-Feralpisalò sfiderà l’Udinese alla Dacia Arena venerdì 5 agosto, mentre la squadra che avrà la meglio tra Bari e Padova sarà di scena il 7 agosto al Bentegodi contro l’Hellas Verona. La vincente tra Modena e Catanzaro nel prossimo turno affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’8 agosto, mentre Palermo o Reggiana se la vedranno con il Toro di Juric in trasferta il prossimo 6 agosto.

Gli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale

Cagliari-Perugia

Lecce-Cittadella

Sampdoria-Reggina

Pisa-Brescia

Spezia-Como

Empoli-Spal

Venezia-Ascoli

Salernitana-Parma

Monza-Frosinone

Genoa-Benevento

Cremonese-Ternana

Bologna-Cosenza

Coppa Italia: il calendario dei turni successivi

Sedicesimi di finale: 18-19-20 ottobre 2022

Ottavi di finale: 10-11-12 e 17-18-19 gennaio 2023

Quarti di finale: 31 gennaio e 1-2 febbraio 2023

Semifinali: andata 4-5 aprile, ritorno 25-26 aprile

Finale: 24 maggio (Stadio Olimpico, Roma)

Pronostici Coppa Italia 2022: Milan favorita dalle quote antepost

