Pronostici Coppa Italia 32esimi di finale, da venerdì si inizia a fare sul serio con la coppa nazionale del calcio italiano visto che scendono in campo le prime big di Serie A. Vediamo le sfide più interessanti dal 5 al 8 agosto 2022.

Pronostici Coppa Italia 32esimi: le sfide di venerdì

Dopo il turno di qualificazione dello scorso weekend la Coppa Italia 2022/23 entra nel vivo. Al via dei trentaduesimi di finale ci saranno dodici formazioni di Serie A che proveranno a dare la caccia all’Inter campione in carica. Tra queste scenderà in campo l’Udinese, che ospiterà alla Dacia Arena la Feralpisalò, capace di battere a sorpresa il Sudtirol nel turno di esordio. Per i bookie il risultato sembra scontato, con il successo dei bianconeri offerto @1,30 su Snai. Si gioca @4,90 il segno «X» mentre il colpo esterno si gioca @8,40.

Dovrebbe esserci poca storia anche tra Sampdoria-Reggina. Al “Ferraris” gli uomini di Giampaolo puntano a cominciare la stagione con una vittoria, fissata @1,47, vale @4,25 il pareggio, con la vittoria a favore degli uomini di mister Inzaghi data @6,75. I precedenti tra le due compagini sono diciassette: nove i successi dei liguri, tre quelli dei calabresi, cinque i pareggi. Chi passa il turno affronterà il Venezia o l’Ascoli.

Pronostico favorevole anche al Lecce, unica neopromossa in campo venerdì, che ospiterà al “Via del Mare” il Cittadella. Il successo interno dei giallorossi si gioca a quota @1,62 contro il @5,20 dei veneti. Proposta @3,85 l’opzione pareggio. Più equilibrio invece sul numero dei gol con l’Under 2.5 @1,83, leggermente in vantaggio sull’Over 2.5 @1,87.

Nell’unica sfida tra formazioni di Serie B il Cagliari, tornato quest’anno in serie cadetta, affronterà in casa il Perugia. Per gli esperti avanti i sardi, con un valore @1,91, con il pari che si trova in quota @3,35 e con il segno «2» che si attesta a quota @4. I due club si sono affrontati ventuno volte nella loro storia, e il bilancio parla a favore degli isolani, vittoriosi per ben nove volte contro le cinque degli umbri. Sette invece i pareggi, mentre, per quanto riguarda le sfide in Coppa Italia, due, si registrano una vittoria del Perugia e un pari. Chi passerà il turno affronterà ai sedicesimi o il Bologna o il Cosenza.

Pronostici Coppa Italia 32esimi: le partite del fine settimana

Difficile il pronostico di Pisa-Brescia, due squadre che l’anno scorso hanno sfiorato la Serie A, e che questa stagione mirano a tentare nuovamente la difficile scalata alla massima serie. Il bilancio dei precedenti, ventidue e tutti in Serie B, sorride ai padroni di casa avanti per numero di successi 14-2. Il Pisa gioca anche in casa ma la quota per i toscani sta salendo e @2.60 ha raggiunto la quota per la vittoria esterna del Brescia (Pareggio @3.30).

Torino-Palermo è un’altra partita che rievoca la Serie A e che vede di fronte le due squadre che hanno maggiormente fatto parlare nelle ultime settimane. Tensione altissima in casa granata tra tecnico e dirigenti, cosa che potrebbe creare non pochi problemi anche in campo, mentre i rosanero, nonostante le dimissioni del tecnico Silvio Baldini, arrivano carichi alla sfida dopo aver battuto ed eliminato la Reggiana nel turno preliminare col risultato di 3-2 e un Brunori scatenato. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2016-2017 proprio nella massima serie, quando nel girone di ritorno si affrontarono in casa dei piemontesi che si imposero per 3-1. La vincente della sfida affronterà il Lecce o il Cittadella e per i bookmakers saranno i granata offerti @1.57 per la vittoria nei 90 minuti rispetto al @5.70 dei siciliani (Pareggio @3.60).

Attenzione poi a Verona-Bari, una grande classica che manca però dal 2017. Gli scaligeri scenderanno in campo davanti al pubblico amico del Bentegodi, ma con una squadra molto rinnovata, dopo l’ennesima rivoluzione in nome del bilancio. Ecco perché gli ambiziosi pugliesi possono sognare, puntando su un collettivo meglio rodato. Sessantotto i precedenti tra i due team: ventotto le vittorie degli scaligeri, diciotto quelle dei biancorossi, ventidue i pareggi. La vincente della sfida affronterà ai sedicesimi la Salernitana o il Parma. Il Verona è favorito @1.60 contro il @5.20 del Bari (Pareggio @3.80).

3

Pronostici Coppa Italia 32esimi: derby modenese al lunedì

Modena-Sassuolo, un derby che non si gioca dal 2015 e che pertanto è molto atteso. Padroni di casa ovviamente super favoriti, ma attenzione ai gialloblù di Attilio Tesser, reduci dalla vittoria ottenuta nel turno precedente contro il Catanzaro con il punteggio di 3-1. I precedenti complessivi tra le due compagini sono diciannove, con cinque vittorie dei neroverdi, sette del Modena e altrettanti i pareggi. Chi passerà il turno affronterà ai sedicesimi la Cremonese o la Ternana. I neroverdi sono favoriti, ma con quota abbastanza alta @2.10 mentre il Modena è offerto @3.50 (Pareggio @3.25).

Lunedì si giocano anche Genoa-Benevento (Grifone favorito @2.05 di quota massima, ma in molti book sta sotto @2); Cremonese-Ternana (i rossogrigi neo promossi si giocano @1.80 per la vittoria in Coppa) e Bologna-Cosenza (nettamente favorito il Bologna @1.50).

Prossimi turni e tutte le quote sulla Coppa Italia

Le fasi successive della Coppa Italia 2022/2023 proseguiranno mercoledì 19 ottobre con i sedicesimi di finale, mentre per vedere in campo le prime 8 della Serie A dovremo aspettare gli ottavi di finale, previsti dopo il Mondiale in Qatar, tra martedì 11 e 18 gennaio 2023.

