Pronostici EFL Cup: analisi e scommesse sui quarti di finale della coppa di lega del calcio inglese del 17 e 18 dicembre 2019

Tra martedì e mercoledì si giocano i quarti di finale della EFL Cup, la coppa di lega del calcio inglese. Si inizia con Aston Villa-Liverpool e i Reds che giocheranno questa partita con le giovanili visto che la prima squadra deve pensare al Mondiale per Club. Mercoledì il resto delle sfide, compresa Manchester United-Colchester che è la nostra free pick.

Analisi EFL Cup quarti di finale

I quarti di finale di EFL Cup prenderanno il via con la sfida tra Aston Villa-Liverpool, poi a seguire i match tra Everton-Leicester, Oxford Utd-Manchester City e infine il match tra Manchester Utd-Colchester.

Particolare attenzione al match tra Aston Villa-Liverpool, con padroni di casa pronti a rendere complicato il passaggio del turno dei campioni d'Europa. Liverpool decisamente favorito: maggiore qualità tecnica e imprevedibilità nelle giocate dei singoli. Tuttavia occhio agli imminenti impegni degli uomini di Klopp concentrati sul campionato e anche in vista del prossimo Mondiale per Club in programma nei prossimi giorni tanto che oggi praticamente il Liverpool scenderà in campo solo con giocatori delle giovanili.

Focus totale anche sulla sfida tra Oxford Utd, autentica rivelazione della manifestazione e Manchester City: gli uomini di Guardiola, reduci dallo strepitoso 3-0 in campionato contro l'Arsenal proveranno ad ipotecare la qualificazione anche in vista dei prossimi mesi ricchi di impegni: a febbraio sarà super sfida Champions contro il Real Madrid. Nessun dubbio, Cytizens decisamente favoriti.

Pronostico Manchester United-Colchester scommessa quarti di finale EFL Cup

Padroni di casa decisamente favoriti soprattutto grazie alla maggiore esperienza, qualità offensiva e organizzazione di gioco. Ci aspettiamo una sfida principalmente a senso unico gestito in lungo e largo dalla compagine di casa. Occhio alla vivacità offensiva degli ospiti e alla voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo. United reduce da un periodo decisamente brillante nonostante le assenze di diversi protagonisti, vedi Pogba. Pronostico: 1+OVER 2,5 @1,80.

