Pronostici Coppa di lega Francia: Brest-Bordeaux, Le Mans-PSG e Nimes-St. Etienne del 18 dicembre 2019

In Francia si è giunti agli ottavi di finale di Coppa di Lega. Un’occasione per chi in campionato non sta andando al meglio di poter riscattarsi, mentre squadre come il PSG giocano per arrivare fino alla fine e tentare di vincere tutto, dato che un’alta vittoria in campionato sembra scontata.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Coppa di lega Francia del 18 dicembre 2019.

18.12 21:05 Brest-Bordeaux

Il Brest è 15esimo con 22 punti, mentre il Bordeaux è settimo con 26 punti, anche se gli ospiti sono reduci in campionato da due sconfitte consecutive.

Pronostico Under 2,5: @1.67 Snai @1.65 Betfair

Sfida decisamente più facile per il PSG, che sfida in questi ottavi il Le Mans, squadra di Ligue 2. Padroni di casa che oltre tutto stano disputando una stagione davvero povera, dato che sono terzultimi, mentre i parigini come al solito sono primi.

Pronostico No Goal: @1.77 Snai @1.72 Betfair

Chi cerca riscatto in Coppa è anche il Nimes, dato che sono penultimi in Ligue 1 con appena 12 punti raccolti in 17 partite. Il St. Etienne è invece 11esimo con 25 punti, ma reduce da due sconfitte conescutive in esterna dopo averne però vinte tre una dietro l’altra in precedenza.

Pronostico 2: @2.35 Snai @2.20 Betfair

