Pronostici Mondiali per club: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla finale Liverpool-Flamengo del 21/12/2019

Al Khalifa International Stadium di Doha si gioca la finale del Mondiale per Club tra Liverpool-Flamengo. I Reds sono favoriti ma hanno faticato contro il Monterrey e attenzione a non sottovalutare i brasiliani.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote di Marathonbet e Betway.

Analisi e Probabili Formazioni Liverpool-Flamengo

Rispettati i pronostici dell'attesa finale del Mondiale per Club che si giocherà sabato sul neutro di Doha. Il Liverpool ha fatto troppo turnover mercoledì e ha rischiato vincendo solo all'ultimo con una rete di Firmino in pieno recupero contro i messicani del Monterrey, col portiere Allison il migliore in campo. I Reds sono al comando in Premier League dove non hanno mai perso (16-1-0). Oggi in difesa è assente Clyne (in dubbio anche Lovren) mentre a centrocampo è assente Fabinho con in forse anche Wijnaldum.

Il Flamengo ha invece vinto 3-1 contro l’Al-Hilal di Gomis e Giovinco. Il Flamengo ha appena vinto la Serie A brasiliana e ha rimontato il River Plate nella finale di Copa Libertadores. Oggi sono assenti João Lucas e Dantas in difesa, Hugo Moura, Vinícius Souza, Pepê a centro campo e anche gli attaccanti Lucas Silva e Vitor Gabriel.

Pronostici Liverpool-Flamengo 21/12/2019

Le quote favoriscono il Liverpool @1.58 di massima mentre il Flamengo si gioca @5.25 (X @4.25). Io non sottovaluterei i brasiliani anche se giocare su questa finale non sarà così semplice. Forse si potrebbe andare a rischiare un UNDER 2.5 @2.43 che è il consiglio che vi do anche se non sarà una giocata ufficiale a bilancio.

Articolo e pronostico di DARTAGNAN. Per altri studi e pronostici quotidiani seguiteci su Telegram al canale BAR SPORT WEB dove potrai confrontarti con i nostri tipster ma anche con decine di utenti appassionati di scommesse sportive.