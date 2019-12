Pronostico Juventus-Lazio: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla Supercoppa Italia del 22/12/2019

La Supercoppa italiana sarà combattuta tra due delle migliori squadre del campionato: Juventus-Lazio. La Juve martedì ha giocato e vinto l'anticipo contro la Samp. La Lazio in Serie A sta andando forte ma è uscita dall'Europa League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote di Marathonbet e Betway.

Analisi e Probabili Formazioni Juventus-Lazio

Dal King Saud University Stadium di Riyadh si gioca la finale di Supercoppa Italiana. La Juventus arriva dalla vittoria a Marassi dove si è rivisto Douglas Costa ma Sarri rischia di perdere Alex Sandro ma c'è anche il dubbio Szczesny in porta, non dovesse farcela è nuovamente pronto Buffon. In difesa dovrebbe rivedersi Cuadrado (reduce dalla squalifica per il rosso rimediato proprio contro la Lazio) assieme a Bonucci, de Ligt e De Sciglio. Ballottaggio Bernardeschi-Higuain per una maglia in attacco.

Grande momento per la Lazio che è stata eliminata in Europa League, ma in campionato continua a vincere, come nel non scontato 2-1 alla Sardegna Arena lunedì sera. Per quanto riguarda la formazione pochi dubbi per Inzaghi che ha in Luiz Felipe o Patric il vero ballottaggio principale. In attacco Correa potrebbe essere insidiato da Caicedo, non si muove ovviamente Ciro Immbobile.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Khedira (in dubbio Szczesny e Alex Sandro)

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Parolo, Lulic, Leiva, Luis Alberto

Pronostici Juventus-Lazio 22/12/2019

Lo scorso 7 dicembre all'Olimpico la Lazio vinse 3-1 in campionato e nel 2017 la stessa Lazio vinse 3-2 in Supercoppa. Per la Juve sarebbe quindi una doppia rivincita. Le quote favoriscono la Juve @2.05 mentre la Lazio si gioca @4.33 (X @3.20). Io consiglio GOL SI @1.80 (stake 3) visto che potremmo vedere almeno un gol per parte come è stato in 4 delle ultime 6 sfide tra Lazio e Juve.

Articolo e pronostico di DARTAGNAN. Per altri studi e pronostici quotidiani seguiteci su Telegram al canale de IL PRESIDENTE CALCIO.