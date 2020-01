Pronostici Coppa di Francia: Monaco-Reims, Rennes-Amiens e Bourg-Lione del 4 gennaio 2020

In Francia si torna in campo in questo primo week-end del 2020, con in scena lo spettacolo della Coppa di Francia. Diverse i matchi programma, con diverse squadre di Ligue 1 pronte per avanzare al turno successivo.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Coppa di Francia del 4 gennaio 2020.

04.01 15:00 Monaco-Reims

Partiamo dalla super sfida Monaco-Reims. Entrambe militano in Ligue 1 e dopo 18 gare sono a pari punti, 28 a testa e a soli 3 lunghezze dalla zona Europa.

Pronostico Under 2,5: @1.75 Eurobet @1.75 Snai @1.78 Betfair

Sfida tra Ligue 1 anche tra Rennes e l’Amines. I primi tuttavia viaggiano alla grande, terzi in campionato. I secondi invece sono terzultimi in piena lotta per non retrocedere.

Pronostico 1: @1.80 Eurobet @1.70 Snai @1.75 Betfair

Chiudiamo con il Lione, che in Ligue 1 stenta a decollare, solo 12esimo in classifica. Quest’ultimo sfideranno tuttavia il Bourg, che gioca nella lega National, la nostra Serie C.

Pronostico 2: @1.45 Eurobet @1.35 Snai @1.40 Betfair

