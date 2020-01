Pronostico Manchester United-Manchester City: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla semifinale di EFL Cup del 07/01/2020

Ancora calcio inglese con la prima semifinale di EFL Cup (Carabao Cup) in campo il 7 gennaio 2019 dall'Old Trafford, e che semifinale per aprire il 2020 visto che si tratta del derby di Manchester tra United-City.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento prese da SportPesa e Marathonbet.

Probabili Formazioni Manchester United-Manchester City - EFL Cup

Lo United ha iniziato male l'anno con la sconfitta 0-2 in casa dell'Arsenal ed è continuato con lo 0-0 in FA Cup sul campo del Wolverhampton. Il City invece ha vinto le ultime 3 partite tra Premier ed FA Cup. Per i padroni di casa Solskjaer è senza Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo e Timothy Fosu-Mensah tutti indisponibili e sono in dubbio anche Anthony Martial, Jesse Lingard e Luke Shaw. Molti meno problemi per Guardiola che anzi dovrebbe ritrovare anche Ederson.

Man Utd: Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Jones, Williams; Fred, Matic; Greenwood, Lingard, Rashford; Martial

Man City: Bravo; Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko; Foden, Rodri, De Bruyne; Bernardo, Jesus, Sterling

Pronostici Manchester United-Manchester City del 07/01/2020

Lo United ha vinto la sfida più recente in Premier per 2-1 sul campo del City ma oggi è la squadra di Guardiola nettamente favorita @1.65. Queste squadre hanno segnato 4 Over 2.5 nelle ultime 5 sfide ma oggi questa giocata è in quota bassa @1.68. Preferisco piazzare un cippino sul pareggio nei tempi regolamentari quindi consiglio X @4.50.

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altri studi e free pick quotidiane seguiteci anche su Telegram al canale IL PRESIDENTE CALCIO.