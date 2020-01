Pronostici Coppa di Lega Francia: Reims-Strasburgo, PSG-St.Etienne e quarti di finale del 7-8 gennaio 2020

Quarti di finale della Coppa di Lega francese in campo martedì 7 gennaio 2020 con Reims-Strasburgo mentre le altre 3 sfide (Lione-Brest, Lilla-Amiens e PSG-St.Etienne) si giocano mercoledì 8 gennaio dalle 18:45 alle 21:05.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento prese da SportPesa e Marathonbet.

Pronostici Quarti di Finale Coppa di Lega Francia

Reims-Strasburgo. Lo Strasburgo ha superato lo scorso turno grazie al 1-0 contro il Nantes in trasferta mentre il Reims ha giocato in casa e battuto (sempre 1-0) il Montpellier. Nella Coppa di Francia l'altro giorno il Reims ha perso 1-2 a Monaco mentre nella stessa competizione lo Strasburgo ha vinto ancora anche se in un appuntamento più semplice, il 4-1 sul Le Portel. Lo scorso anno 0-0 nell'ultimo scontro tra queste squadre. Consiglio UNDER 2.5 @1.50.

Lione-Brest. Il Lione si è sbarazzato 4-1 del Tolosa lo scorso turno, il Brest è passato 2-1 a Metz. Sabato in Coppa di Francia il Lione ha passeggiato nel 7-0 sul campo del Bourg en Bresse mentre il Brest ha perso contro il Lorient ai supplementari dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. 5 Gol Si nelle ultime 6 sfide tra queste due formazioni, compreso il 2-2 in campionato, alla 7° giornata di Ligue 1 a. Per questa sfida di coppa consiglio un altro GOL SI @2.05.

Lilla-Amiens. Il Lilla è arrivato ai quarti grazie al 3-0 nel Principato contro il Monaco mentre l'Amiens ha vinto una partita spettacolare nel 3-2 contro il Rennes. Tante reti anche nell'ultima partita del Lilla in Coppa di Francia (3-2 sul campo del Raon L Etape), 5° Over consecutivo del Lilla che in campionato lo scorso anno ha vinto 2-1 in casa contro l'Amiens. Potremmo vedere una sfida da OVER 2.5 @2.10 anche oggi.

PSG-St.Etienne. Il PSG ha battuto 4-1 il Le Mans in trasferta lo scorso turno, il St.Etienne è passato 2-1 sul campo del Nimes. La squadra di Parigi ha vinto 7 partite di fila, segnando 28 reti tra tutte le competizioni, Ligue 1, Coppa di Lega e Champions League. A dicembre il PSG ha vinto 4-0 anche in casa del St.Etienne. Consiglio PSG OVER 2.5 @1.50.

Articolo e pronostico di Dartagnan. Per altri studi e free pick quotidiane seguiteci anche su Telegram al canale BAR SPORT WEB.