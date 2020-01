Pronostico Leicester-Aston Villa: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla semifinale di EFL Cup del 08/01/2020

Dopo il derby di Manchester, mercoledì 8 gennaio 2020 si gioca anche la seconda semifinale della EFL Cup (o Carabao Cup) dal King Power Stadium con in campo Leicester-Aston Villa.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento prese da Betway e SportPesa.

Probabili Formazioni Leicester-Aston Villa

Le Foxes cercano quella che sarebbe la prima finale dal 2000 che fu poi vinta dal Leicester City mentre l'Aston Villa questa coppa l'ha vinta nel lontano 1996 ma ha giocato una finale anche nel 2010, perdendola contro il Manchester United.

Jamie Vardy è in dubbio per il Leicester anche se mister Brendan Rodgers rimane positivo sul recupero della punta. Brutte notizie anche per Dean Smith che non avrà a disposizione il portiere Tom Heaton per l'Aston Villa, e non è l'unico problema di un 11 iniziale molto modificato da quello tipo.

Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Gray; Vardy.

Aston Villa: Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Nakamba, Taylor; Trezeguet, Kodjia, Grealish.

Pronostici Leicester-Aston Villa del 08/01/2020

Il Leicester sta giocando una grande stagione, anche in campionato, e non credo mollerà in semifinale di EFL Cup. Al contrario l'Aston Villa non sta facendo benissimo in Premier e arriva a questo appuntamento con diversi problemi di formazione. Favoriamo la squadra di casa, quindi VITTORIA LEICESTER @1.33, quota bassa ma che potrebbe rivelarsi un ottimo innesto per le vostre multiple. Ricordiamo infatti che l'Aston Villa è arrivato fin qui dopo il 5-0 rifilato in casa al Liverpool, approfittando del fatto che i Reds giocavano con la seconda squadra e le giovanili visto che tutta la prima squadra era impegnata nel mondiale per club in quei giorni.

