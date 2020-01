Pronostico Barcellona-Atletico Madrid: analisi, probabili formazioni e scommesse sulla Supercoppa spagnola del 09/01/2020

Il Real Madrid si è già assicurato la finale dopo il 3-1 di ieri sul Valencia. Oggi si gioca la seconda semifinale della Supercoppa spagnola tra Barcellona-Atletico Madrid sul campo neutro del King Abdullah Sports City di Jeddah.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento di Marathonbet e SportPesa.

Analisi e pronostici Barcellona-Atletico Madrid

Simeone recupera Koke a centrocampo, non ci sarà invece Lemar che rimane comunque in via di guarigione dopo un lieve infortunio al tendine di un ginocchio. L'Atletico Madrid si trova un pò attardato in classifica, proprio rispetto al Barcellona, e la Supercoppa è un trofeo che Simeone vorrà cercare di vincere anche se in campionato i Colchoneros hanno riagganciato le prime della classe ora solo 5 punti avanti.

Il Barcellona arriva infatti dal 2-2 nel derby catalano contro l'Espanyol per quello che è stato il 3° pareggio nelle ultime 5 partite e in porta c'era Neto alla prima stagionale. L'assenza di Ter Stegen è chiaramente importante e questo mi porta a considerare il GOL SI @1.80 (stake 2) per vedere entrambe le squadre a segno.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Griezmann, Luis Suarez.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trieppier, Felipe, Gimenez, Lodi; Saul Niguez, Thomas Partey, Koke (o Herrera), Correa; Joao Felix, Morata.

