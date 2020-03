Pronostico Yaroslavl-Ural: recupero dei quarti di finale della Coppa di Russia del 18-03-2020

In Russia si continua a giocare e mercoledì pomeriggio si recupera addirittura il quarto di finale della coppa nazionale russa tra Yaroslavl-Ural, in teoria pure a porte aperte.

Analisi e Pronostici Yaroslavl-Ural

Lo scorso turno lo Yaroslavl ha vinto ai rigori contro il Niznhy Novgorod mentre l'Ural ha avuto bisogno a sua volta dei rigori prima di avere la meglio del Arsenal Tula. Gli ospiti militano nella Premier League russa ma arrivano da 2 sconfitte in trasferta (particolarmente pesante l'1-7 nell'ultima uscita sul campo dello Zenit). Lo Yaroslavl milita invece nella seconda lega del calcio russo dove di recente ha perso contro la capolista Volgograd, e sembra fuori dai giochi per la promozione.

Bilancio perfettamente in equilibrio tra Yaroslavl e Ural che hanno vinto 5 precedenti a testa, pareggiando anche in 5 occasioni. Nelle ultime 3 sfide e in 6 delle ultime 7, la costante è stato il GOL NO @1.75 (stake 2), uscito anche in 5 delle ultime 6 giornate di campionato dello Yaroslavl.

