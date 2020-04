Pronostici Calcio: Slavia Mozyr-BATE Borisov e Brest-Soligorsk, semifinali della Coppa di Bielorussia del 08/04/2020

In Bielorussia, come ben sapete, si continua a giocare la Vysshaya Liga arrivata alla 3° giornata, ma questo mercoledì si giocano anche le semifinali della Coppa di Bielorussia con Slavia Mozyr-BATE Borisov e Brest-Soligorsk.

Continuiamo a parlare di sport in Bielorussia, unico paese europeo in cui si continua normalmente a giocare. Ecco i pronostici vincenti calcio selezionati per voi.

Pronostici Semifinali Coppa di Bielorussia

In Bielorussia non si fanno mancare nulla, e visto che tutti i campionati (non solo di calcio) stanno continuando normalmente, era logico aspettarsi che si sarebbero giocate anche le semifinali della Coppa nazionale di Bielorussia in campo mercoledì 8 aprile alle ore 16:30 e alle 18:30. Le semifinali sono andata e ritorno e le partite di ritorno si giocheranno il 29 aprile.

La prima sfida vedrà contro Slavia Mozyr-BATE Borisov. C'è un precedente recente tra le due squadre, quello della 2° giornata di Vysshaya Liga col 2-1 dello Slavia Mozyr sul BATE che cercherà il riscatto. Il Bate è una squadra superiore ma ha iniziato la stagione con 2 sconfitte in campionato, anche se nel weekend si è sbloccata col 1-0 sul Rukh Brest. Lo Slavia arriva dal 2-1 a Brest, una vittoria che era pagata @7.50 di quota, e che ci ha mandato in cassa anche a noi, col regalo del Gol Si dello Slavia @1.83. Lo Slavia ha un contropiede letale e in casa almeno una rete me l'aspetto anche oggi, nonostante l'avversario. La quota però oggi è solo @1.44 per almeno una rete dei padroni di casa che però dietro concedono sempre qualcosa quindi proviamo un cippino su GOL SI @1.80 (stake 1) e un altro cippino (visto che parliamo sempre della coppa bielorussa) lo mettiamo anche sulla DOPPIA CHANCE 1X @1.90 (stake 1) visto che lo Slavia secondo me non la perderà in casa.

La seconda sfida è tra Brest-Soligorsk. Come detto il Brest arriva dalla sconfitta interna contro lo Slavia ma anche il Soligorsk ha deluso nel weekend di campionato, visto che non è andato oltre lo 0-0 interno contro il Neman. Lo scorso turno il Brest ha superato l'Isloch dopo 2 partite molto tirare in cui non si sono viste reti, e risolte solo ai rigori. Il Soligorsk ha avuto vita più facile nel 1-0 dell'andata e nel 2-0 del ritorno contro la Torpedo Zhodino. Sempre Under nelle ultimi 4 precedenti tra Brest e Soligorsk, compreso il 2-0 del mese scorso nella Supercoppa Bielorussia vinta dal Brest. Il Soligorsk tra campionato e coppe ha segnato 6 Under 2.5 e Gol NO consecutivi. Prima del 1-2 contro lo Slavia nel fine settimana, anche il Brest aveva giocato 7 partite da Under di fila. La quota è bassa ma vi consiglio un altro UNDER 2.5 @1.56 (stake 2) mentre per la vittoria favoriamo i padroni di casa, anche se ci copriamo un pò col Draw No Bet (o Asian Handicap +), ovvero il rimborso in caso di pareggio sul BREST +0 (AH) @1.62 (stake 2).

Articolo e pronostico di DARTAGNAN.