Pronostico Liverpool-Arsenal: il calcio inglese riprende dal 29 agosto 2020 con la FA Community Shield

Il calcio inglese torna in campo venerdì 29 agosto 2020 con la sfida tra Liverpool-Arsenal che vale la FA Community Shield, 98esima edizione del celebre e storico torneo britannico.

Vediamo analisi e Pronostici vincenti Calcio sulla Community Shield con quote di riferimento da Snaie Betaland.

Analisi e Pronostici Liverpool-Arsenal

Saranno il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha dominato l'ultima Premier League, e l'anno prima aveva conquistato la Champions League, e l'Arsenal di Arteta, che ha trionfato in FA Cup l'1 agosto contro il Chelsea, ad affrontarsi venerdì 29 agosto 2020 alle ore 17.30 dal Wembley Stadium di Londra per aggiucarsi la 98esima edizione della FA Community Shield.

Sia l'Arsenal che il Liverpool hanno vinto il Community Shield 15 volte. Sarà il quarto incrocio in un Community Shield tra Reds e Gunners (il bilancio registra due successi per il Liverpool e un trionfo per l'Arsenal). Dal 2014 l'Arsenal ha vinto tutte e tre le edizioni di Community Shield a cui ha preso parte dopo aver vinto altrettante FA Cup: 3-0 nel 2014 contro il Manchester City, 1-0 contro il Chelsea nel 2015 e vittoria ai rigori ancora contro i Blues nel 2017. Nella scorsa edizione il Liverpool pareggiò contro il Manchester City 1-1 perdendo poi ai calci di rigore.

Le quote vedono la squadra di Klopp parte favorita @1,65 mentre l'Arsenal si gioca @5,00 (pareggio @4.20). Attese molte reti visto che l'Over 2.5 si gioca @1.60 e il Gol Si anche più basso @1.58.

Arteta ha guidato l'Arsenal alla vittoria in otto delle ultime 11 partite ufficiali (1 pareggio, 2 sconfitte) ma ha in dubbio Emiliano Martinez mentre Klopp dovrà fare a meno di Henderson e sono in dubbio anche Matip ed Oxlade-Chamberlain. Anche Van Dijk ha qualche problema e non è detto che sarà in campo. Si tratta di assenze che riguardano maggiormente i reparti difensivi mentre gli attacchi, che hanno grande potenziale da ambo le parti, stanno bene e dovremmo vedere i migliori interpreti offensivi in campo da ambo le parti, compresi Pierre-Emerick Aubameyang (ha segnato una doppietta in quattro delle ultime cinque partite ufficiali in cui è andato in rete) e Mohamed Salah. Consiglio la Combobet GOL SI + OVER 2.5 @1.90 (stake 1).

Seguici anche su TELEGRAM. Attiva il servizio 💎 PREMIUM con al lavoro ogni giorno una redazione e 7 TIPSTERS per coprire quotidianamente tutti gli sport con Report (ultime notizie, drop di quota, movimenti anomali, monitoraggio costante di decine di siti da tutto il mondo) e Pronostici su: Calcio, Sport Usa, Motori, Basket, Hockey, Baseball KBO, Golf e ora anche CICLISMO. Entra in BAR SPORT WEB o contatta @gurubettingmaniac per informazioni e per l'attivazione del servizio professionale e di qualità per migliorare i rendimenti nelle scommesse.