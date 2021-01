Pronostici FA Cup: nel weekend si giocano i sedicesimi di finale. C'è subito il big match Manchester United-Liverpool. Monday night con Wycombe-Tottenham

I sedicesimi di finale di FA Cup iniziano venerdì sera con Chorley-Wolves ma la sfida più attesa è Manchester United-Liverpool di domenica.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici FA Cup 22-23-24 gennaio 2021

In Chorley-Wolves di venerdì sono ovviamente gli ospiti favoriti @1.20 contro una squadra i National League, addirittura la 5° lega del calcio inglese. Sabato si continua con i sedicesimi di finale di FA Cup al via col lunch match Southampton-Arsenal che è anche la sfida più interessante della giornata e vede i Gunners favoriti @2.30 contro i Saints @3.10. L'Arsenal arriva a 6 Gol NO di fila, proprio come il Southamptom ma oggi il Gol NO è l'opzione sfavorita @2.00.

Alle 18.30 da Whaddon Road dovrebbe essere tutto facile per il City in Cheltenham-Manchester City. I padroni di casa militano in League Two e l'impresa vincente è quotata @21.00.

Altre 5 partite alla domenica, due delle quali molto interessanti con Everton-Sheffield Wed (la squadra di Ancelotti si gioca @1.35) e soprattutto Manchester United-Liverpool che è già un big match nonostante siamo ancora ai primi turni. I Reds non se la passano bene e hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite. Lo United invece ha fatto 3 vittorie e 1 pari nelle ultime 4. Quote in equilibrio con entrambe le squadre date intorno @2.60. Occhio proprio alla X @3.55, uscita in 3 degli ultimi 4 precedenti, tutti da Under 2.5 (oggi in quota @2.10).

Lunedì si gioca anche Wycombe-Tottenham, con gli Spurs favoriti @1.25 contro i padroni di casa i categoria inferiore (Championship). Il turno sarà chiuso martedì da Bournemouth-Crawley con quota molto bassa @1.36 e in calo per i padroni i casa.