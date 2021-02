Pronostici Calcio inglese: dal 9 al 11 febbraio 2021 si giocano gli ottavi di finale di FA Cup col big match Everton-Tottenham

Dopo il weekend con la 23a giornata di Premier League, in Inghilterra in settimana dal 9 al 11 febbraio si giocano anche gli ottavi di finale di FA Cup, con impegnate tutte le big, in particolare Everton–Tottenham.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

Pronostici FA Cup 9-10-11 febbraio 2021

Il programma del quinto turno della principale coppa nazionale inglese inizia martedì con le prime 2 partite, tra cui Manchester United-West Ham. I Red Devils sono attualmente la seconda forza del campionato, ma nel weekend sono stati fermati in casa sul 3-3 dall’Everton. Gli ospiti, allenati dall’ex David Moyes, sono una delle rivelazioni di questa edizione della Premier e con 39 punti occupano la 6a posizione in classifica. Non sarà facile per Pogba e soci, dunque, perché nelle ultime 10 uscite gli Hammers hanno perso una sola volta (3-1 contro il Liverpool tra le mura amiche) ma oggi le quote sono per lo United @1.60 mentre il West Ham si gioca @5. In questa stagione, le due squadre si sono affrontate già in campionato il 5 dicembre 2020 e la gara dell’Olympic Stadium di Londra si è conclusa con la vittoria dei Red Devils per 3-1. L'Over 2.5 è in quota @1.65.

Altre 4 partite al mercoledì dove spicca il big match Everton-Tottenham a Goodison Park, la sfida tra Carlo Ancelotti e José Mourinho. I Toffees, 37 punti in Premier League, sono reduci dal pareggio pirotecnico in casa del Manchester United, un punto che ha consentito loro di conservare il 7° posto tenendo ancora a distanza proprio gli Spurs, che hanno battuto a Londra il West Bromwich con il più classico dei punteggi. Le due squadre hanno conquistato gli ottavi di FA Cup superando rispettivamente lo Sheffield Wednesday (3-0) e il Wycombe (4-1). Le quote sono in perfetta equilibrio con entrambe le squadre date @2.70. Il Pareggio si gioca @3.20 anche se curiosamente, tra il tecnico italiano e lo Special One non si è mai verificato il pareggio: sono 7 i precedenti totali tra i due allenatori e quello di settembre 2020 è stato il terzo successo per Ancelotti, mentre Mourinho ha prevalso in 4 occasioni. Ci si attende una sfida spettacolare, dunque, al Goodison Park di Liverpool sia per via dei tanti campioni di cui dispongono le due formazioni, sia perché di fronte si troveranno due tra i più grandi allenatori del calcio mondiale. Non è il primo confronto stagionale tra Ancelotti e Mourinho, che si sono già incrociati a settembre, all’avvio della Premier League: in quella occasione è stato l’Everton ad uscire vincitore dal campo del Tottenham per 1-0 (Calvert-Lewin al 55’). L'Over 2.5 è l'opzione sfavorita @2.20, l'Under si gioca @1.66.

Giovedì si chiude con le ultime 2 partite al via alle 18.30 con Wolves-Southampton (padroni di casa favoriti @2.35, momento terribile per i Saints reduci da 4 sconfitte, le ultime 2 con 12 gol incassati!) e in serata c'è anche Barnsley-Chelsea. I Blues, dopo l’arrivo in panchina di Thomas Tuchel, hanno conquistato un pari e tre vittorie consecutive contro Burnley, Tottenham e Sheffield United, risalendo al 5° posto in classifica con 39 punti, uno solo in meno del Liverpool. Il Chelsea si gioca intorno @1.30 per questa trasferta.

FA Cup, gli ottavi di finale:

09.02. 18:30 Burnley – Bournemouth

09.02. 20:30 Manchester United – West Ham

10.02. 18:30 Swansea – Manchester City

10.02. 20:30 Leicester – Brighton

10.02. 20:30 Sheffield United – Bristol City

10.02. 21:15 Everton – Tottenham

11.02. 18:30 Wolverhampton – Southampton

11.02. 21:00 Barnsley – Chelsea