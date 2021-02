Pronostici Calcio spagnolo: il 10 e l'11 febbraio 2021 si giocano le semifinali di Coppa del Re con Siviglia-Barcellona e Athletic Bilbao-Levante

Torna in campo anche la coppa nazionale spagnola, la Coppa del Re, arrivata alle semifinali. Molto interessante Siviglia-Barcellona mentre in Athletic Bilbao-Levante i baschi possono avere un buon vantaggio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici Coppa del Re 10-11 febbraio 2021

Si giocano tra mercoledì e giovedì le semifinali di andata di Coppa del Re. Si inizia con Siviglia-Barcellona allo stadio Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Di fronte due squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Gli andalusi sono reduci da 7 risultati utili consecutivi e nel weekend hanno consolidato il 4° posto con 42 punti battendo il Getafe per 3-0. I catalani, invece, nel posticipo di domenica sera hanno vinto per 3-2 sul campo del Betis, confermando il 2° posto con 43 punti e un’imbattibilità che tra campionato e coppe dura da sei gare (l’ultima sconfitta è arrivata nei supplementari della finale di Supercoppa contro l’Athletic Bilbao). Il Barca è favorito @2.20 nonostante la trasferta mentre il Siviglia si gioca @3.20.

L'unico precedente in stagione, quello del 4 ottobre nella prima parte della Liga, che si è concluso con il punteggio di 1-1 al Camp Nou. In quell’occasione, le forze si sono letteralmente equivalse e l’impressione è che al momento sulla carta ci sia tra le formazioni di Lopetegui e Koeman un sostanziale equilibrio. L’ultimo precedente in casa del Siviglia, invece, risale alla Liga dell’anno scorso e si è concluso con il punteggio di 0-0. Quanto alla Coppa del Re, le due formazioni si sono incrociate nei quarti della stagione 2018-2019 quando, dopo il 2-0 in favore degli andalusi all’andata, i blaugrana si sono imposti, nella gara di ritorno, per 6-1 raggiungendo la semifinale. Escluso quel ritorno quindi abbiamo visto sempre precedenti da Under 2.5 oggi in quota @2.05.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

Giovedì tocca a Athletic Bilbao-Levante che ai quarti hanno eliminato rispettivamente Villarreal e Betis Siviglia. Allo stadio San Mamés si affrontano due formazioni che in Liga stanno avendo un percorso molto simile: i padroni di casa, infatti, sono decimi con 25 punti, mentre i “pipistrelli” valenciani sono solo una posizione sopra con due lunghezze di vantaggio. L’Athletic, nell’ultimo mese solare, ha perso solo in casa del Barcellona per 2-1, mentre il Levante non perde da 9 gare consecutive e ha tutta l’intenzione di proseguire questa tradizione positiva. I precedenti recenti sono però dalla parte dei padroni di casa: nelle ultime cinque sfide, i valenciani hanno vinto solo una volta, contro le 4 dei baschi, vittoriosi anche nell’unico precedente stagionale (2-0 il 18 ottobre sempre al San Mamés). I baschi si gioca @2.00, favoriti anche oggi contro il Levante intorno @4.

Coppa del Re, il programma delle semifinali:

ANDATA

10.02. 21:00 Siviglia – Barcellona

11.02. 21:00 Athletic Bilbao – Levante

RITORNO

03.03. 21:00 Barcellona – Siviglia

04.03. 21:00 Levante – Athletic Bilbao