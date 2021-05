Pronostici Calcio tedesco: Werder Brema-RB Lipsia e Borussia Dortmund-Kiel, semifinali di DFB Pokal

La Bundesliga è ferma questo fine settimana in Germania dove si giocano le semifinali di DFB Pokal, la principale coppa del calcio tedesco. Il 30 aprile sono in campo Werder Brema-RB Lipsia mentre sabato primo maggio tocca a Borussia Dortmund-Kiel.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi e pronostici DFB Pokal

Werder Brema-RB Lipsia. Venerdì sera alle 20:30 è la seconda forza della Bundesliga a scendere in campo in casa del Werder Brema. Con il campionato ormai saldamente nelle mani del Bayern Monaco, Nagelsmann, prima di trasferirsi proprio ai bavaresi nella prossima stagione, tenterà di chiudere la sua avventura al Lipsia con un titolo. Sulla carta, la bilancia pende dalla parte degli ospiti, poiché i padroni di casa in campionato sono reduci da 7 sconfitte consecutive, ma guai a dare qualcosa per scontato nel calcio. Le quote però puntano tutte sul Lipsia che è sceso sotto @1.40 di quota per la vittoria.

Borussia Dortmund-Kiel. Sabato, invece, tocca al Borussia Dortmund, che ospita la cenerentola Kiel, formazione della Serie B tedesca che ha fatto salti mortali per arrivare in semifinale e venderà cara la pelle. Per i gialloneri, reduci da 4 vittorie in campionato, la coppa nazionale è diventata inevitabilmente un obiettivo, perché la stagione è stata avara di soddisfazioni e la conquista di un posto in Champions è tutt’altro che scontato. Attualmente, il Borussia è 5° in Bundesliga con 55 punti, a -1 dall’Eintracht. Se credete in un altro colpo a sorpresa del Kiel lo giocate fino @17, una quota enorme, ma è enorme anche la X @6.50 mentre la vittoria del Borussia si gioca a @1.18.