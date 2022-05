Pronostico Friburgo-Lipsia 21 Maggio. La Bundesliga è già andata in archivio la settimana scorsa, ma c’è ancora da giocare la finale della coppa nazionale tedesca, la DFB Pokal tra Friburgo-RB Lipsia. Vediamo analisi, probabili formazioni, quote e i nostri consigli per le scommesse.

Pronostico Friburgo-Lipsia 21 Maggio 2022: finale di DFB Pokal

Friburgo-Lipsia si giocano la coppa nazionale tedesca, la DFB Pokal che si disputerà sabato. La squadra di Domenico Tedesco vuole riscattare con una coppa la bruciante eliminazione in semifinale di Europa League per mano dei Rangers. Il Lipsia ha concluso il campionato al quarto posto (qualificandosi così alla prossima Champions League), a +3 proprio dal Friburgo, arrivato invece sesto.

Ottimo il cammino in Coppa di Germania per gli uomini di Christian Streich, che per arrivare fino in finale hanno eliminato Wurzbuger Kickers (1-0), VfL Osnabruck (3-2), Hoffenheim (4-1), VfL Bochum (2-1) e Amburgo (3-1). Il Lipsia, invece, ha eliminato Sandhausen (4-0), Babelsburg (1-0), Hansa Rostock (2-0), Hannover 96 (4-0) e Union Berlino (2-1).

Free pick Friburgo-Lipsia

Il Lipsia ha una super difesa visto che ha concluso la Bundesliga subendo solamente 37 gol in 34 partite (miglior difesa insieme al Bayern Monaco). Il Friburgo, però, potrà contare su un momento particolarmente positivo, avendo perso solamente 3 delle ultime 13 partite disputate in campionato, guadagnandosi meritatamente un posto nella prossima Conference League.

Le due squadre si sono già incontrate due volte in questa stagione e in entrambi i casi non c’è mai stato un vincitore, essendo terminata 1-1 sia la sfida d’andata che quella di ritorno. Il Friburgo, però, non vince contro il Lipsia da 5 partite. Noi consigliamo un altro PAREGGIO @3.50 nei tempi regolamentari per un finale che potrebbe andare ai rigori, come del resto abbiamo visto di recente con l’Europa League ma anche con la FA Cup inglese.

