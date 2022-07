Supercoppa Germania 2022, si inizia a fare sul serio e sabato 30 luglio va in scena la prima partita ufficiale che mette in palio un titolo nel calcio europeo, e in particolare tedesco, con un nuovo scontro tra RB Lipsia-Bayer Monaco.

Supercoppa Germania 2022: RB Lipsia-Bayer Monaco

Il Bayern Monaco gioca l’undicesima finale consecutiva della Supercoppa di Germania (con i bavaresi a caccia della decima vittoria del torneo). RB Lipsia è all’esordio assoluto in questa competizione, avendo vinto la sua prima Coppa di Germania lo scorso anno.

Sabato sera, alla Red Bull Arena, va in scena la finale numero 23 della DFL-Supercup con il Bayern Monaco che parte favoritissimo nei confronti dei padroni di casa dell’RB Lipsia. Gli esperti Sisal prevedono un successo dei ragazzi di Nagelsmann @1,90 contro il @3,50 della formazione di Domenico Tedesco mentre si sale fino @4,00 per il pareggio.

Forbice ampia anche per il trionfo finale con Neuer e compagni offerti @1,52 rispetto al @2,50 del RB Lipsia. Numeri che pendono tutti da una parte visto che la storia parla molto chiaro: in 14 confronti diretti il Bayern ha vinto in 9 occasioni a dispetto di 4 pareggi e una sola sconfitta vecchia di 4 anni fa.

Attesi gol e spettacolo, ma occhio alla prima partita ufficiale

Tra le due squadre difficilmente scarseggiano le marcature: ecco perché la Combo Over 3,5 + Goal, in quota @2,10, appare molto probabile. Questa è però sempre la prima uscita ufficiale e questo può ancora essere considerato calcio d’estate. Inoltre la posta in palio non permette difensivamente di prendere alla leggera questa sfida.

L’aggressivo mercato del Bayern Monaco che, tra gli altri, ha portato in Baviera Sadio Manè e Matthijs de Ligt, ha consentito a Nagelsmann di assorbire la perdita di Robert Lewandowski. È proprio l’ex numero 10 del Liverpool il candidato principale a entrare nel tabellino dei marcatori vista la quota di @2,50. La difesa del Lipsia dovrà fare particolare attenzione anche a Thomas Muller, in gol @2,75, il quale ha messo lo zampino nelle ultime due finali di Supercoppa di Germania.

Tedesco, invece, si affida al suo gioiello più prezioso, Christopher Nkunku. L’attaccante francese è esploso la scorsa stagione dove ha messo insieme 35 gol e 20 passaggi vincenti dimostrando di essere fondamentale non solo come bomber. Se la rete di Nkunku si gioca @3,00, vederlo disputare una partita con gol e assist è dato @11,50.

Quote sul calcio tedesco

Si avvicina anche l’inizio della Bundesliga di cui abbiamo parlato qualche giorno fa con le ultime notizie e gli aggiornamenti delle quote antepost (leggi qui).

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.