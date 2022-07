Pronostici Supercoppa Francia 2022, non solo la Comunity Shield in Inghilterra e la Supercoppa in Germania, questo weekend si gioca anche in Francia con la sfida PSG-Nantes.

Pronostici Supercoppa Francia 2022: PSG-Nantes in campo domenica a Tel Aviv

Domenica 31 luglio alle ore 20:00 prende ufficialmente il via anche la stagione in Francia con la Supercoppa, ovvero il Trophée des Champions, che vede di fronte Paris Saint-Germain-Nantes presso il Bloomfield Stadium di Tel Aviv (Israele). Da una parte la squadra che ha vinto la Ligue 1, il PSG, dall’altra il Nantes che si è aggiudicato invece la Coppa di Francia ai danni del Nizza, sulla cui panchina sedeva tra l’altro l’attuale allenatore del parigini, Christophe Galtier.

Il PSG è ad oggi la società che ha vinto più volte la Supercoppa di Francia con 10 trofei. Segue l’Olympique Lione con 8 successi, mentre il Saint Etienne è terzo con 5 vittorie; il Nantes 6° con 3 vittorie e 4 finali perse. Per la Supercoppa di Francia la sfida tra Paris Saint-Germain e Nantes non è del tutto inedita, poiché c’è un precedente risalente proprio al 1955, quando il PSG si impose dopo i calci di rigore.

Negli ultimi 25 precedenti tra le due formazioni non ci sono pareggi; il PSG è avanti 8-2 negli ultimi 10 scontri diretti contro il Nantes. L’ultima volta che i parigini hanno alzato al cielo il trofeo era il 2020, mentre il Nantes ha vinto il Trophée des Champions più recente nel 2001. Tra Cristophe Galtier e Antoine Kombouaré sarà il confronto numero 16: nei 15 precedenti, il bilancio è nettamente in favore del nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, che si è imposto 7 volte, contro le 4 dell’ex difensore. Completano il bilancio 4 pareggi.

Pronostici Supercoppa Francia 2022: probabili formazioni PSG-Nantes

Per il suo debutto ufficiale sulla panchina del PSG, il nuovo tecnico Christophe Galtier dovrebbe sciogliere i nodi relativi alla questione portiere puntando direttamente su Gigio Donnarumma. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Mendes e Hakimi sulle corsie difensive, mentre Marquinhos dovrebbe essere avanzato in mediana in coppia con il portoghese Vitinha. Davanti, il baby Ekitikè potrebbe essere schierato come terminale offensivo e alle sue spalle spazio al trio pazzesco composto da Mbappè, Neymar e Messi.

Antoine Kombouaré replica con un 4-4-2 classico i cui terminali offensivi dovrebbero essere Guessand e Mostafa, mentre le chiavi del centrocampo saranno in mano al duo Sissoko-Simon. Sulle fasce, prevista la presenza di Chirivella e Blas.

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Mendes, Kimpembe, Kehrer, Hakimi; Vitinha, Marquinhos; Mbappè, Neymar, Messi; Ekitikè. All: Galtier.

NANTES (4-4-2): Lafont; Merlin, Castelletto, Girotto, Appiah; Chirivella, Sissoko, Simon, Blas; Guessand, Mostafa. All: Kombouarè.

Tutte le quote sul calcio francese

PSG ovviamente favorito per la coppa, ma anche nelle quote antepost del campionato francese che abbiamo trattato ed analizzato qui.

