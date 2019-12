Pronostici Eredivisie: RKC-Twente, Utrecht-Feyenoord, Vitesse-Venlo e partite della 18° giornata in Olanda dal 20 al 22 dicembre 2019

Ultimi 15 giorni traumatici per l’Ajax, eliminato in CL e reduce da due sconfitte consecutive, tra cui quella con l’AZ, arrivato a pari punti in vetta. Nel weekend in programma la 18sima giornata.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio prendendo come riferimento le quote SportPesa e Betway.

Analisi e Pronostici 18a Giornata Eredivisie

RKC-Twente: padroni di casa sempre ultimi e fragili in difesa, ospiti che rischiano di essere risucchiati nella zona calda dopo quattro giornate senza vittorie. (Gol/Gol @1.44)

Heerenveen-Heracles: settima contro nona, ma ospiti in un periodo non proprio felice. Puntiamo sul fattore campo, con una sola sconfitta casalinga per l’Heerenveen (1 @1.83)

PSV-Zwolle: PSV ancora lontano dal ritrovare una forma accettabile, con una difesa da ben 22 gol al passivo. Ospiti in zona retrocessione, ma che potrebbero crearsi una chance contro questo PSV (Gol/Gol @1.70)

Sparta-AZ: AZ primo, con la miglior difesa del torneo (8 reti subite, 7 clean sheet consecutivi). Sparta con una sola vittoria negli ultimi due mesi (2 @1.53)

Willem II-Fortuna: una sola sconfitta da ottobre per i padroni di casa, ospiti che hanno conquistato un solo punto in 8 trasferte (1 @1.40)

Ajax-Den Haag: mi aspetto una risposta dell’Ajax in questo turno, con quote tuttavia irrisorie (No Bet)

Groningen-Emmen: padroni di casa con un’ottima difesa ma un attacco da sole 19 reti, ospiti che invece deficitari in entrambi i fondamentali (Under 3.5 @1.44)

Utrecht-Feyenoord: quinta contro sesta, entrambe in un discreto momento di forma. Ospiti che cercano continuità, diamogli fiducia dopo la bella vittoria sul PSV. (2 @2.62)

Vitesse-Venlo: padroni di casa risollevatisi dopo cinque sconfitte consecutive, ospiti ancora in zona retrocessione e con 7 sconfitte su 8 in trasferta (Gol/Gol @1.66).

