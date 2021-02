Pronostici Eredivisie: 24a giornata con la classica PSV-Ajax per il controllo del campionato olandese

Torniamo ad occuparci del campionato di calcio olandese con la 26a giornata di Eredivisie che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa al titolo, col big match PSV-Ajax.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Analisi Eredivisie 24^ giornata

Giunge alla 24ª giornata l’Eredivisie, il massimo campionato di calcio olandese. Alle 20:00 di oggi il menu si apre con l’anticipo Zwolle-Heerenveen, mentre sabato il match più interessante è rappresentato da Vitesse-Venlo, con i padroni di casa (quinti con 42 punti) che cercano di ritrovare la via per la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Domenica pomeriggio, però, sono in programma le sfide più interessanti con AZ Alkmaar-Feyenoord che mette di fronte alle 16:45 terza e quarta in classifica, rispettivamente con 46 e 43 punti.

Prima, però, alle 14:30 si affronteranno le prime due della classe in PSV-Ajax. Attualmente sono i lancieri a guardare tutti dall’alto in classifica con 56 punti e +6 sulla squadra di casa. Alla sfida arrivano in condizioni psico-fisiche migliori sicuramente gli ospiti, che sono reduci da qualcosa come 15 risultati utili consecutivi, mentre il PSV è tornato a vincere in Europa League contro l’Olympiacos (vittoria che però non è bastata per il passaggio del turno) e prima ancora con il Vitesse nell’ultimo turno di campionato, dopo aver però rimediato due sconfitte e un pari tra Eredivisie, coppa nazionale ed Europa League. Anche i precedenti recenti dicono Ajax: per ritrovare l’ultima vittoria del PSV in questo scontro diretto dobbiamo tornare indietro al settembre del 2018 (3-0 in casa del PSV). Da lì in poi, 4 vittorie dell’Ajax e 2 pareggi. I book puntano sui lancieri con quota in calo sotto @2.

Programma 24a giornata di Eredivisie

26.02. 20:00 Zwolle – Heerenveen

27.02. 16:30 Utrecht – FC Emmen

27.02. 18:45 Den Haag – Waalwijk

27.02. 20:00 Vitesse – Venlo

27.02. 21:00 Heracles – Twente

28.02. 12:15 Sparta Rotterdam – Willem II

28.02. 14:30 Groningen – Sittard

28.02. 14:30 PSV – Ajax

28.02. 16:45 Alkmaar – Feyenoord