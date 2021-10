Pronostici Eredivisie: 8a giornata, l'Ajax imbattuto ospita l'Utrecht. PSV chiamato al riscatto contro lo Sparta Rotterdam

Le migliori proposte dell’ottavo turno d’Olanda; il Psv affronto lo Sparta a caccia dell’Ajax, che ospiterà Utrecht. Groningen-Twente l’anticipo di Venerdì primo ottobre per quanto riguarda l'Eredivisie.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Eredivisie

GRONINGEN-TWENTE

Regna il perfetto equilibrio tra le due compagini nell’anticipo serale di ED, con il segno 1 e 2 che coincidono alle quote di 2.62 (BET365): la comparazione quote è sicuramente dettata dal fatto che i biancoverdi, situati al penultimo posto, abbiano necessità di trovare punti fondamentali. I padroni di casa sono reduci da 6 risultati utili negativi consecutivi e non trovano la vittoria dalla prima giornata: troppo pochi i 6 gol all’attivo, avendone subiti 13.

Il Twente è tra le squadre più in forma, dato che ha vinto quattro partite consecutive, ottenendo 12 punti nelle ultime 5: in questa sequenza, hanno segnato 11 reti e potrebbero cavalcare il momento positivo per fare altri punti qui. Il Groningen ha subito gli unici gol casalinghi durante i primi 45’, mentre il Twente ha messo a segno il 62% dei propri gol in trasferta proprio durante il primo tempo: l’esito OSPITE SEGNA PRIMO TEMPO SI vale @2.10 BET365.

WAALWIJK-G.A EAGLES

Padroni di casa che non trovano la vittoria dal lontano dalla prima giornata contro AZ e che sono sprofondati nei bassifondi, dato che da quella volta hanno ottenuto solo sconfitte o pareggi: hanno poi subito 2 o più reti in 5 match consecutivi, prima di perdere per 1-0 nell’ultimo turno.

La fase difensiva è da rivedere, ma incontare i rivali mai vittoriosi lontano dalle mura amiche può fare ben sperare. Eagles infatti vanta il peggior score in trasferta (di quelle che hanno giocato 3 match) subendo la bellezza di 12 reti nelle tre giocate fuori casa. Dovrà approfittarne Waalwijk che deve tornare a fare punti: DOPPIA CHANCE IN vale @1.38 SNAI.

HERACLES-WILLIEM II

Con una partita da recuperare, Heracles arriva da favorito grazie alle due vittorie su quattro ottenute in casa, anche se la posizione di classifica non fa ben sperare: sono infatti 7 i punti dei padroni di casa, contro i 16 del Williem II.

In seconda posizione, gli ospiti hanno perso solo la prima gara contro Feyeenord, mettendo a segno poi 6 risultati utili consecutivi.

Le quote sono troppo a favore dell’Heracles, in una sfida che Williem può giocarsi alla pari: ci schieriamo con gli “underdog” con la dc X2 che vale 1.85@BWIN. Attenzione al secondo tempo, in cui gli ospiti potrebbero andare in rete, poiché nel 60% delle trasferte hanno segnato dopo il 45’ (@2.00 BET365).

ZWOLLE-HEERENVEEN

Zwolle occupa l’ultimo gradino del podio e ha il peggior attacco con sole due reti all’attivo: una fase realizzativa così povera non toglierà dalla lotta salvezza la squadra fino alle ultime giornate(tra i dati più bassi in Europa).

Anche qui la comparazione quote è fin troppo equilibrata, dato che Heerenveen è favorito ma di poco (@2.50 il 2 offerto da Bwin, @2.80 l’1).

Gli ospiti hanno però perso le ultime due, anche se contro formazioni di livello e cercano punti importanti per la zona europa. In una sfida dal livello tecnico non paragonabile, scegliamo di consigliare l’X2 che vale @1.41 BWIN.

AJAX-UTRECHT

I “lancieri” sono in viaggio verso un altro scudetto e si trovano al primo posto con 19 punti, frutto di 6 vittorie e 1 pareggio: sembrano essere di un’altra categoria, avendo segnato 3 reti in 7 giornate di ED. Non subiscono gol da 5 match di campionato e proprio Utrecht potrebbe essere la squadra che interromperebbe questa striscia.

Negli ultimi due scontri diretti infatti gli ospiti hanno segnato 5 reti ai “biancorossi” e le ultime due vittorie (8 gol all’attivo) dimostrano la forza della squadra. Le fatiche di Champions potrebbero aver fatto perdere energie all’Ajax, consigliamo quindi l’esito GOL che vale @1.75 GOLDBET.

CAAMBUR-AZ

9 dei 12 punti ottenuti da Caambur sono arrivati in casa e dopo la sconfitta nella gara inauguarale, i gialloneri hanno perso solo contro l’Ajax: quella gara terminò col risultato di 9-0, ma non è parsa come un campanello d’allarme dato che ha vinto sia le due gare precedenti che quelle successive.

L’AZ non è ancora riuscito a mantenere la porta inviolata in trasferta e, anche se favorita (@1.83 BET365), potrebbe faticare qui a causa della gara giocata giovedi in CL: in un match dove Caambur proverà a fare punti, scegliamo la MULTIGOL CASA 1-3 che vale @1.35 SISAL.

PSV-SPARTA ROTTERDAM

Dopo due sconfitte nelle ultime 3 è arrivato il momento di vincere per il PSV, reduce dal 4-1 rifilato allo Sturm nel turno di UEL di giovedì: sono probabilmente l’unica squadra in grado di competere con l ‘Ajax: in casa hanno perso recentemente contro Feyenoord, ma nelle altre due gare hanno ottenuto 6 punti a fronte di 8 reti all’attivo.

Lo Sparta naviga in acque pericolose e difficilmente riuscirà a fare punti qui: non vince da 3 partite e fuori casa ha ottenuto un solo punto, a fronte di 7 reti subite. Pronostichiamo una vittoria facile del PSV, con esito 1PT+1 FINALE + OVER 1.5 (@1.87 PLANETWIN).

