Scommesse Euro 2020: Italia favorita nel Girone A con Svizzera, Turchia e Galles. Tutte le quote antepost sugli europei di calcio

Parliamo di Euro 2020 andando a vedere le quote antepost per la vittoria finale dove troviamo l'Inghilterra favorita su Belgio, Francia e la nostra Italia assieme all'Olanda. Vediamo anche le quote sul girone dell'Italia che se la vedrà con Svizzera, Turchia e Galles.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio su Euro 2020.

Quote Antepost: Inghilterra favorita, ma in prima fascia c'è anche l'Italia

Apriamo con le quote antepost Snai per la vittoria finale di questo Europeo di calcio, il primo itinerante tra 12 diverse location. Gli azzurri giocheranno le prime 3 partite nel belpaese per esempio. Le quote favoriscono l'Inghilterra @6 per la vittoria finale, davanti a Belgio @6.50 e Francia @7 che sono gli avversari principali.

In prima fascia c'è però anche l'Italia @8, stessa quota dell'Olanda. La formazione di Mancini ha giocato una qualificazione davvero impressionante vincendo sempre. Subito dietro ad azzurri e Orange ci sono Germania e Spagna entrambe @9. Col Portogallo @18 campione in carica con Cristiano Ronaldo, si sale subito pesantemente in doppia cifra come con la Croazia @25.

Inghilterra 6,00

Belgio 6,50

Francia 7,00

Italia 8,00

Olanda 8,00

Germania 9,00

Spagna 9,00

Portogallo 18

Croazia 25

Danimarca 50

Svizzera 75

Russia 75

Ucraina 75

Polonia 75

Austria 100

Svezia 100

Galles 100

Turchia 100

Repubblica Ceca 150

Bosnia-erzegovina 150

Norvegia 150

Serbia 150

Romania 150

Ungheria 250

Slovacchia 250

Finlandia 250

Irlanda 250

Islanda 250

Scozia 500

Irlanda Del Nord 500

Israele 500

Altro 1.000

Quote Gironi, nel Gruppo A comanda l'Italia su Svizzera, Turchia e Galles

La partita inaugurale di Euro 2020 si giocherà dall'Olimpico di Roma, con Italia-Turchia. I turchi sono l'avversario più facile di questo girone anche se bisognerà fare attenzione come contro la Svizzera che sarà la seconda partita del girone che si chiuderà contro il Galles di Bale.

Quote Eurobet Girone A Euro 2020

Italia 1,55

Svizzera 4,50

Turchia 6,50

Galles 7,50