Scommesse Europei di Calcio: Euro 2020 slitta ad Euro 2021, cambiano anche le quote antepost. Italia subito dietro alle principali favorite

Lo slittamento degli europei di calcio, in quella che sarà la prima edizione itinerante, ad Euro 2021, fanno cambiare leggermente anche le quote antepost per la vittoria finale, e sembrano giovare all'Italia di Roberto Mancini.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con gli aggiornamenti delle quote antepost di Snai per la vittoria dei prossimi europei di calcio che sono slittati a Euro 2021.

Inghilterra, Belgio e Francia le grandi favorite ma poi c'è l'Italia

Fino a qualche settimana fa le quote antepost per la vittoria di Euro 2020 davano l'Italia in doppia cifra. Lo slittamento ad Euro 2021 sembra giovare agli azzurri di Roberto Mancini, reduci da un girone di qualificazione perfetto. L'Italia @8, assieme a Germania ed Olanda è quotata @8, mentre la Spagna si gioca @9, e si tratta di un poker di squadre in seconda fascia.

Le tre grandi favorite rimangono sempre l'Inghilterra @6 seguita dalla Francia @6.50 campione del mondo e dal Belgio @6.50 di Lukaku. Il Portogallo @16 di Cristiano Ronaldo, campione d'Europa in carica, apre la serie di squadre in doppia cifra, davanti alla Croazia @25 finalista agli scorsi mondiali.

Inghilterra 6,00

Francia 6,50

Belgio 6,50

Italia 8,00

Germania 8,00

Olanda 8,00

Spagna 9,00

Portogallo 16

Croazia 25

Ucraina 60

Danimarca 75

Svizzera 75

Galles 100

Austria 100

Russia 100

Svezia 100

Polonia 100

Turchia 100

Serbia 150

Bosnia-erzegovina 200

Norvegia 200

Repubblica Ceca 200

Romania 250

Irlanda 250

Islanda 250

Ungheria 300

Slovacchia 300

Finlandia 300

Irlanda Del Nord 500

Scozia 500

Israele 1.000

Bulgaria 1.500

Kosovo 1.500

Macedonia Del Nord 2.000

Bielorussia 2.500

Georgia 2.500