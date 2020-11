Pronostici Calcio Nazionali: le sfide dei play-off Europei del 12 novembre. Chi vince va ad Euro 2020

Giovedì 12 novembre tornano in campo le nazionali di Calcio che cercano ancora di strappare gli ultimi pass per Euro 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con le quote di riferimento di Sisal PlanetWin365 e Snai.

Analisi e pronostici Qualificazioni Euro 2021

Iniziamo da Georgia-Macedonia. La Georgia è finita al 4° posto con 8 punti (2-2-4) nel girone D delle qualificazioni agli Europei, alle spalle di Svizzera, Danimarca e Irlanda. Nello scorso turno ha faticato a battere la Bielorussia per 1-0 su rigore. La Macedonia del Nord ha chiuso al 3° posto con 14 punti (4-2-4) nel girone dominato dalla Polonia. Toshevski è infortunato. La Macedonia ha invece eliminato il Kosovo (2-1) lo scorso turno. Perfetto equilibrio negli unici 2 precedenti tra Georgia e Macedonia, entrambi finiti in parità. Quote in equilibrio con la Georgia @2.80 e la Macedonia @3.10.

Irlanda del Nord-Slovacchia. L’Irlanda del Nord è arrivata 3° con 13 punti nel girone. Non ci sarà Corry Evans. Irlanda del Nord che è riuscita a battere la Bosnia ai rigori. La Slovacchia ha diversi assenti e ha un CT ad interim e anche lei ha vinto ai rigori gli spareggi con l’Irlanda (0-0 dopo 120°). Anche qui molto equilibrio in quota con l'Irlanda del Nord leggermente favorita @2.70 sulla Slovacchia che si prende fino @3.20.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Serbia-Scozia è probabilmente il match più interessante. La Serbia ha chiuso 3° il proprio girone con 13 punti. Per oggi non sono stati convocati Velkjovic, Maksimovic e Ljajic mentre Djuricic è in quarantena. Alla Scozia di Steve Clarke non sono bastati 15 punti per fare meglio del 3° posto nel girone. La Serbia ha eliminato la Norvegia di Haaland in semifinale, grazie alla doppietta di Milinkovic-Savic. Ai serbi il talento non manca con giocatori come Kolarov (Inter), Milenkovic (Fiorentina) e Tadic (Ajax) ma anche Vlahovic (ancora a secco in Nazionale), Jovic del Real Madrid (2 gol in 8 presenze) ed il bomber Mitrovic (36 in 59) del Fulham (2+2 in questa Premier). La Serbia ha segnato 11 gol nelle 4 gare interne di qualificazione, perdendo solo quella col Portogallo (2-4). La Scozia è senza il capocannoniere Naismith ed il vice Forrest, e ha eliminato Israele nel precedente turno ai rigori dopo uno 0-0 in 120 minuti di pochezza assoluta in attacco. Perfetto equilibrio e tanti pareggi nei 10 precedenti tra Serbia e Scozia (2-6-2) e le quote sono tutte per i serbi @1.68.

Chiudiamo con Ungheria-Islanda. L’Ungheria di Marco Rossi ha chiuso il girone con Croazia, Galles e Slovacchia con 12 punti. Per oggi sono infortunati Kovacsik, Barath e Babati mentre l'Islanda ha raccolto 19 punti nel girone dominato dalla Francia. L'Ungheria domina con 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte i precedenti contro l'Islanda. Magiari mai perdenti negli ultimi sei scontri diretti con l'Islanda (5-1-0). Lo scorso turno la squadra di Rossi ha vinto 3-1 in Bulgaria mentre l'Islanda si è affidata a Sigurdsson che ha segnato una doppietta alla Romania in semifinale (2-1). In quota l'Ungheria è favoriti @2.45.