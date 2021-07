Pronostici Euro 2020: Svizzera-Spagna, la Roja è favorita @1.70 contro la mina vagante elvetica. Occhio al Gol/Gol

Si preannuncia gara sfavillante tra i rossi di Petkovic freschi vincitori contro la Francia e le furie (sempre rosse) della Spagna di Luis Enrique.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Svizzera-Spagna

I 10 gol segnati dalla Spagna nelle ultime due partite possono fare ben sperare per il passaggio del turno, dato che la difesa elvetica sembra essere tutt’altro che solida: le media gol subiti per quest’ultimi è esattamente di 2.0 per partita e non hanno mai mantenuto la porta inviolata.

Gli Svizzeri sono diventati ufficialmente la mina vagante del torneo dopo l’ultima gara e giocheranno sulle ali dell’entusiasmo: il loro approdo in semifinale vale @3.30 su BETCLIC.

Ci si aspetta molto invece dalla “roja” che dopo un avvio lento ha dimostrato di saper vincere e convincere, pur non essendo più la squadra di una volta capace di vincere tutto. Ultimi 4 precedenti finiti tutti UNDER 2.5, con 2 pareggi e 1 vittoria per parte.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.

PRONOSTICO: Seguiamo le quote e scegliamo di schierarci con gli spagnoli: la partita con entrambe a segno vale @1.83 su ADMIRALSPORT, mentre per un più coperto X2+OVER 1.5 troviamo la quota di @1.44.

