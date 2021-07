Pronostici Euro 2020: Belgio-Italia, due corrazzate a confronto e due delle migliori difese degli europei

Venerdi 2 luglio 2021 alle ore 21 dall'Allianz Arena di Monaco Belgio-Italia si giocano il secondo dei Quarti di Finali degli europei di calcio. Possibili assenze pesanti per i Diavoli Rossi. Azzurri favoriti dalle quote e appoggiati dagli scommettitori.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Belgio-Italia

Le due squadre arrivano a questo appuntamento vincendo tutte e quattro le partite disputate, anche se l’Italia ha sconfitto l’Austria solo durante i tempi supplementari: gli azzurri cavalcano la striscia di imbattibilità più lunga della loro storia, frutto di 30 risultati utili consecutivi e sono i favoriti per il passaggio del turno (@1.66 BETCLIC).

Non scherza neanche il Belgio di Roberto Martinez, vincitrice del gruppo B a punteggio pieno e squadra ricca di giocatori di livello internazionale: ultima sconfitta ad Ottobre in Nation League contro l’Inghilterra (2-1). In dubbio forse due dei migliori uomini per i diavoli rossi: infatti sia De Bruyne che Hazard sono e resteranno in ballottaggio fino all’ultimo per una maglia da titolare. Molte delle speranze belghe passano proprio dai piedi di loro due.

Si incontrano due tra le tre squadre con la miglior difesa (davanti loro sono la nazionale dei tre Leoni) solo un gol subito fin qui (0,25 a partita), mentre gli attacchi viaggiano a ritmi più elevati, rispettivamente 8 gol fatti per il Belgio e 9 per l’Italia. L’Under 2.5 vale @1.55 in lavagna GOLDBET, mentre per una partita con entrambe a segno la quota vale @2.05 su GOLDBET.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

PRONOSTICO: Prendendo spunto dai dati sopra citati, la nostra intuizione è quella di scegliere una CHANCE MIX: X o GOL può coprire diversi risultati e la si trova @1.60 SISAL.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!