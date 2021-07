Pronostici Euro 2020: Repubblica Ceca-Danimarca, secondo le quote i danesi continueranno a sognare. Attenzione a gol e tiri in porta

La sede di Baku ospiterà questo quarto di finale in cui la Repubblica Ceca incontra la Danimarca, dopo aver surclassato i Paesi Bassi, mentre la Danimarca ha raggiunto questa fase per la prima volta dal 2004: in precedenza era arrivata a questo punto della competizione solo durante la spedizione vincente di Euro 1992.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Repubblica Ceca-Danimarca

Il percorso della Repubblica Ceca è stato inaspettato con un’ottima partenza che però si è conclusa solo con il terzo posto a causa della sconfitta con l’Inghilterra: un sorteggio che però ha portato bene e lascia ancora in corsa Schick e compagni: non sarà dello stesso avviso la Danimarca, galvanizzata dopo la situazione Eriksen.

La Repubblica Ceca non ha ancora subito più di 1,5 gol in quattro partite durante questa edizione, un dato importante che sintetizza quanto di buono fatto fin qui, tuttavia incontrano una formazione votata all’attacco, la quale è andato in vantaggio in 7 delle ultime 9 gare internazionali, conducendo il risultato per 1-0 alla fine del primo tempo.

Il passaggio turno dei padroni di casa vale @2,49 BETCLIC, mentre l’approdo in semifinale della Danimarca paga @1.52 BETCLIC.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer (Boilesen/Andersen), Vestergaard; Maehle, Delaney, Hojbjerg, Stryger Larsen; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

PRONOSTICO: La Danimarca è l'unica squadra ad aver superato la fase a gironi che ha registrato 6 o più tiri in porta in tutte le partite, potrebbe esser una partita da GOL, ma appetibile è la quota offerta da 888SPORT sui tiri totali in porta delle due squadre: la linea OVER 7.5 è in lavagna @2.00.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!