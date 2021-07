Pronostici Euro 2020: Ucraina-Inghilterra, la cenerentola di Shevchenko contro la nazionale dei Tre Leoni favorita per la vittoria degli europei

La cenerentola del torneo affronta la squadra dei tre leoni, favorita per la vittoria finale di euro 2020 @2.87 di quota. L’Ucraina ha battuto solo una volta in sette scontri diretti i rivali inglesi con 2 pareggi e 4 sconfitte e ha segnato solo tre gol in questa sequenza.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e pronostici Ucraina-Inghilterra

L'Ucraina di Andriy Shevchenko ha mantenuto la porta inviolata solo in tre delle ultime 19 partite contro altre nazionali, al contrario dell’Inghilterra che è l’unica squadra a non aver ancora subito neanche una rete in questa competizione: un dato che si è verificato solo due volte nella storia.

L'Inghilterra ha raggiunto il quarto di finale per la terza volta nelle ultime quattro presenze in un Europeo, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Germania, anche se li non ha mai vinti: il cammino che dovrà affrontare è sicuramente in discesa e anche questa Ucraina non sembra un avversario scomodo.

Questa vittoria ha ulteriormente allungato l'imbattibilità dei ‘Tre Leoni’ a dieci partite contro altre nazionali, con un solo pareggio e nove vittorie.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane.

PRONOSTICO: Viste le ultime prestazione delle due squadre, con attacchi a segno col contagocce, potrebbe rivelarsi questa una gara prettamente tattica: un inizio tranquillo, volto a non subire gol nei primi 45’, può portare ad un UNDER 1.5 1T + UNDER2.5 2T in lavagna @1.61 GOLDET. Harry Kane si è finalmente sbloccato e potrebbe essere lui a regalare la vittoria finale ai danni dell’Ucraina (KANE SEGNA ULTIMO GOL @3.60 BET365).

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE.