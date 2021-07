Scommesse Europei di Calcio: comparazione di tutte le migliori quote e le curiosità su Belgio-Italia del 2 luglio 2021. 89% degli scommettitori punta sugli azzurri in semifinale

Grande attesa per venerdì sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per i quarti di finale tra Belgio-Italia. Azzurri favoriti in quota e con una percentuale altissima di selezioni e puntate anche da parte degli scommettitori. Vediamo curiosità e le migliori quote per scommettere su questa partita.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio. Ecco una rassegna con tutte le quote dai vari bookmakers sulla partita Belgio-Italia.

-SISAL- Euro 2020. La semifinale a portata di mano dell’Italia: l’89% dei giocatori crede negli Azzurri

Partita in sordina, l’Italia ora inizia a credere nella possibilità di tornare sul tetto d’Europa 53 anni dopo l’impresa di Facchetti e compagni. Gli Azzurri però prima di approdare a Wembley per la finale di Euro 2020, dovranno superare almeno un paio di ostacoli a cominciare da domani sera quando, all’Allianz Arena, sfideranno il Belgio di Roberto Martinez nel quarti di finale della competizione. Nonostante i Diavoli Rossi siano al primo posto nel ranking Fifa, gli esperti di Sisal Matchpoint vedono l’Italia favorita @2,40 rispetto al @3,25 del Belgio con il pareggio dato @3,10. Gli Azzurri sono avanti anche nel passaggio turno, 1,70 contro 2,20, mentre se la sfida non dovesse avere un vincitore nei 90 minuti regolamentari, appare più probabile che il vincitore esca fuori ai supplementari, ipotesi @3,10, che non ai rigori, in quota @5,50. Grandissima fiducia nell’Italia è riposta anche dai giocatori di Sisal Matchpoint tanto che l’89% di loro vede Donnarumma e compagni in semifinale. Ciro Immobile e Romelu Lukaku. Sono loro i terminali offensivi a cui Italia e Belgio affideranno le speranze di proseguire la marcia a Euro 2020. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint sarà una sfida totalmente in equilibrio tra i due bomber: bassa la quota, @2,00, per vederli protagonisti con un gol o un assist nella sfida. La posta in palio, domani sera a Monaco, sarà altissima e anche i cartellini potrebbero essere protagonisti: così se da un lato una marcatura di Immobile, unita ad una ammonizione per Vermaelen, si gioca @9,00, sul versante opposto la rete di Lukaku insieme a una sanzione per Bonucci pagherebbe @12 volte la posta. Sempre domani, ma alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, Spagna e Svizzera si sfidano per un posto in semifinale con l’Italia spettatrice interessata perché, in caso di passaggio del turno, sarà proprio una delle due a incrociare gli Azzurri. La formazione di Luis Enrique parte con i favori del pronostico secondo gli esperti di Sisal Matchpoint tanto che il successo iberico si gioca @1,72 rispetto al @5,00 dei rosso-crociati con il pareggio in quota @3,75. Ancora più ampia la forbice per il passaggio turno: la Spagna tra le prime quattro dell’Europeo è data @1,35 mentre per vedere la Svizzera conquistare una storica semifinale la quota è più che triplicata, essendo @3,25.

-PLANETWIN365- Euro 2020. Belgio-Italia, i bookmaker vedono azzurro. Brivido rigori, il successo dal dischetto a 9

Cinque anni fa, nell'ultimo precedente tra le due squadre, era l'Italia a partire con la quota più alta. Oggi invece la Nazionale batte il Belgio, almeno nelle valutazioni dei betting analyst. Alla vigilia del quarto di Euro 2020, gli Azzurri hanno un margine di vantaggio non ampio ma prezioso per la partita fin qui più difficile: sul tabellone Planetwin365 un'altra vittoria contro i Diavoli Rossi come negli Europei del 2016 si gioca @2,41, a cui si affianca il 40% delle giocate andato sul «2» tricolore all'Allianz Arena di Monaco. Netti i precedenti, con 14 successi e 4 pareggi conquistati dall'Italia nei 22 confronti diretti; su Mancini pesa però l'ombra della Fa Cup del 2013, quando il Wigan di Roberto Martinez, oggi alla guida del Belgio, ebbe la meglio sul Manchester City. Il ko stavolta pagherebbe @3,49 e ha raccolto il 28% delle preferenze, mentre il secondo pareggio al 90' con un altro round ai supplementari si gioca a @2,05. Ciro Immobile rinuncerebbe ai gol pur di vincere, ma per gli analisti è sempre lui la scelta numero uno nelle scommesse sui marcatori. Il centravanti della Lazio è in cima alla lista Planetwin365 @2,75, alla pari con Romelu Lukaku che in classifica cannonieri ha una rete in più dell'attaccante biancoceleste. Kevin De Bruyne e Eden Hazard sono ancora in dubbio, ma nell'elenco degli analisti rimangono in agguato rispettivamente @5,50 e @5,25. Occhi puntati anche su Federico Chiesa, forse in campo già dal primo minuto e la cui firma sul match pagherebbe @4,50. C'è poi spazio per l'imprevisto: sono già 9 gli autogol messi in archivio in questa edizione, e stavolta una rete nella propria porta è data @7,00. Gli analisti prevedono comunque una partita dal punteggio contenuto, viste la difesa di entrambe le squadre (tutte e due finora hanno subito una sola rete) e danno l'Under 2,5 @1,57 e l'Over @2,36. Inevitabile il pensiero a un finale da batticuore: la conclusione ai rigori con il successo dell'Italia spunta @9,00 volte la posta, quello del Belgio è invece a 9,50. Più ampia la distanza per i possibili supplementari, con gli Azzurri vincenti sempre @9,00 e i belgi @12,00. La fiducia sulla Nazionale viene comunque confermata anche dal tabellone dell'accoppiata finale, dove la combinazione Inghilterra-Italia svetta @4,25, alla pari con Inghilterra-Spagna, mentre vale @10,00 una finale a sorpresa tra la Nazionale e la Danimarca @10,00, una delle rivelazioni del torneo. Proprio la Spagna sarà protagonista dell'altro quarto in programma domani, contro una Svizzera carica a mille dopo la vittoria sulla Francia. Per Petkovic e i suoi sarà durissima anche stavolta, visto @1,70 offerto da Planetwin365 sul successo delle Furie Rosse. Il segno «1» sarebbe un'impresa da @5,67, mentre la «X» al termine dei minuti regolamentari è @3,50.

-888SPORT- Euro 2020, Belgio-Italia: azzurri a quota semifinale, uno 0-2 come cinque anni fa vale 10

L’Italia di Roberto Mancini punta a scavallare i quarti di finale raggiunti nel 2016 e assicurarsi un posto tra le prime quattro di Euro 2020. Il cammino degli azzurri, domani sera a Monaco, torna a incrociarsi con il Belgio, sconfitto cinque anni fa dall'Italia di Conte: gli esperti di 888sport.it credono in un bis tricolore con il passaggio in semifinale offerto @1,65. @2,20 la qualificazione dei diavoli rossi, chiamati a invertire un trend che li ha visti vittoriosi contro l’Italia solamente per quattro volte su ventidue precedenti. In un pronostico piuttosto equilibrato, sale la probabilità di una «X» che porterebbe la sfida ai supplementari, come già accaduto con l'Austria. L'ipotesi è @3,10, mentre gli azzurri che risolvono la pratica già nei tempi regolamentari sono dati @2,35, rispetto al segno «1» dei primi 90’ @3,40. Il Belgio può vantare un attacco stellare, guidato da un Lukaku al top, anche se rimane il mistero sulla disponibilità di Eden Hazard e De Bruyne: almeno un gol nella rete di Gigio Donnarumma è @1,47, mentre è ancora più probabile che l’Italia segni almeno un gol, @1,30. Le quote spingono a favore del tricolore, anche se il risultato più probabile è l’1-1 che paga @6,00 volte la posta giocata e porterebbe le due Nazionali agli overtime. Infine, lo 0-2 dell’Italia di Antonio Conte a Euro 2016 si gioca @10,00.

-SNAI- Euro 2020: Belgio forte ma sfavorito. Il pronostico dice ancora Italia

La fiducia negli azzurri non cala nemmeno davanti a un ostacolo durissimo come il Belgio. In vista del quarto di finale di Euro 2020, in programma domani all'Allianz Arena di Monaco, gli esperti di SNAI designano l'Italia come favorita, anche se il gap tra le due squadre è abbastanza contenuto. Il testa a testa secco per il passaggio in semifinale vede la Nazionale di Mancini @1,65, con i Diavoli Rossi che inseguono @2,25. L'Italia ha già conosciuto in questa edizione la fatica dei supplementari, contro l'Austria. Un nuovo pareggio che condurrebbe all'extra time è ritenuto piuttosto probabile e dato @3,05, mentre il successo azzurro nei tempi regolamentari è dato @2,40 e il segno «1» del Belgio sale fino @3,30. Giocando un po' con le edizioni passate, lo 0-0 maturato nel 1980 è un ricordo negativo per l'Italia, che lasciò al Belgio l'onore della finale. Anche stavolta, tuttavia, è uno dei risultati più probabili, @7,50, visto che entrambe le squadre hanno incassato un solo gol finora nella competizione. @11 si gioca lo 0-2, servito cinque anni fa dagli azzurri di Conte agli avversari, nel match di esordio di Euro 2016. Occhio all'altro Hazard - Immobile e Lukaku sono appaiati in testa ai possibili bomber della sfida, a quota @3,00. Per Mancini c'è anche l'alternativa Belotti, @3,75. Minore fiducia in Mertens, finora piuttosto in ombra e dato @5,00. Occhio invece a Thorgan Hazard, fratello meno celebre di Eden, che ha già segnato due volte, decidendo peraltro la sfida negli ottavi contro il Portogallo. Un'altro lampo dell'esterno sinistro vale @7,50.