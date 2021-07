Scommesse Europei di Calcio: rispettati i pronostici, Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca le semifinali. Tutte le prime quote

Rispettati i pronostici che vedevano Italia-Spagna e Inghilterra-Danimarca in semifinale, a giocarsi l'accesso alla finale di Wembley. Andiamo a vedere le prime quote, in particolare quelle degli Azzurri contro le Furie Rosse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Quote Antepost Euro 2020

Italia-Spagna di nuovo una contro l'altra. Quella che fu la finale agli Europei 2012 vale stavolta l'accesso all'ultimo atto di Euro 2020; un'occasione che gli uomini di Roberto Mancini, capaci di annientare il Belgio nei quarti di finale, non vogliono lasciarsi sfuggire. Anche i betting analyst di SNAI sono convinti che gli azzurri possano battere la squadra di Luis Enrique tanto che l'accesso in finale dell'Italia si trova in quota @1,80 contro il @2 riservato alle Furie Rosse. Il successo nei tempi regolamentari vale, invece @2,55 volte la posta mentre quello spagnolo è in quota @2,95 con il pareggio fissato @3,10.

A far pendere la bilancia leggermente dalla parte azzurra ci sono anche i precedenti agli europei con il bilancio che sorride agli azzurri, capaci nei sei precedenti di vincere 2 volte, pareggiare 3 e perdere solo nella finale del 2012 con un nettissimo 4-0: lo stesso risultato, stavolta, appare impossibile a quota @100 mentre l'esito più probabile è il successo della truppa di Mancini per 1-0 che vale @7,50 volte la posta. A sfidarsi, poi, saranno due dei migliori attacchi del torneo: l'importanza della posta in palio, però, suggerisce una partita bloccata con l'Under 2.5 @1,60 e l'Over 2.5 che vale @2,20 volte la posta.

Mercoledì 7 luglio toccherà invece a Inghilterra-Danimarca. Gli inglesi sono i grandi favoriti per l'approdo in finale, col passaggio del turno che si gioca appena @1.33 contro il @3.25 danese. Inghilterra favorita @1.73 per completare la pratica nei 90 minuti. I bookmakers anche qui si aspettano poche reti, con la difesa blindata dei Tre Leoni, e l'Under 2.5 si gioca appena @1.65.

Vediamo anche le quote antepost aggiornate da SNAI per la vittoria finale, capocannoniere e tanto altro.

Vincente Euro 2020

Inghilterra 2,60

Italia 3,00

Spagna 3,75

Danimarca 10

Semifinali Euro 2020

Pass. Turno Inghilterra - Danimarca 1,33 3,25

Pass. Turno Italia - Spagna 1,75 2,05

Miglior Attacco Euro 2020

Spagna 1,60

Italia 2,20

Danimarca 8,00

Inghilterra 20

Capocannoniere Euro 2020

Ronaldo C 1,25

Kane Harry 7,50

Sterling R 15

Immobile, Ciro 33

Insigne L 66

Morata Alvaro 66

Torres, Ferran 75

Poulsen Yussuf 100

Braithwaite M 150

Chiesa F 150

Moreno, Gerard 200

Rashford, Marcus 200

Berardi, Domenico 200

Belotti, Andrea 200

Olmo, Daniel 300

Altro 7,50

Miglior Giocatore Euro 2020

Sterling R 4,50

Kane Harry 10

Insigne L 12

Barella N 25

Immobile, Ciro 25

Jorginho 25

Eriksen Christian 33

Chiesa F 33

Donnarumma, Gianluig 33

Verratti, Marco 50

Morata Alvaro 50

Alcantara 75